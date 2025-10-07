El Ribadumia se abre paso a base de goles

La quinta jornada en el grupo 5 de Primera Autonómica corrobora el gran arranque de liga del Ribadumia. Los aurinegros se dieron un festín goleador en Cuntis (0-4) y, con sus 13 puntos, se mantienen a dos del marín, líder intratable.

Los de Fran Blanco se pusieron ya por delante en el primer minuto por medio de Cristian. Luego fue Félix Aguín el que amplió la diferencia antes del descanso. Diego Oubiña y Novegil redondearon el marcador.

Mismo marcador y también a domicilio (0-4) fue el logrado por el Cordeiro en su visita al Ponte Caldelas. El doblete de Moisés Bernárdez antes del descanso lanzó a los de Valga hacia su tercera victoria del curso. Los otros goleadores fueron Álex Gómez y Manu.

En Vilaxoán el San Martín recibió a un Campo Lameiro que llegaba con la vitola de cuatro victorias consecutivas. El empate sin goles, ante un rival que llegaba con una media de 4 a favor por encuentro, no deja un mal sabor de boca a los de Pedro Carregal que ahora son undécimos con 6 puntos y una única derrota.

Muy desequilibrado fue el duelo vecinal entre el Unión Dena y el Amanecer. Los meañeses cortaron de raíz su racha de cuatro derrotas consecutivas con un gol por cada una de ellas (4-0) ante un Amanecer que se vino abajo en el último cuarto de hora. Raúl Vilar abrió la cuenta en el minuto 35 y, a partir del 73, marcaron, por este orden, Álex Santórum (2) y Óscar González.