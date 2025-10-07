Rugby | Liga Gallega
Os Ingleses asalta el liderato en Ourense (17-29)
Os Ingleses saborea el liderato de la Liga Gallega tras su segunda victoria a domicilio en un arranque de temporada impecable y lideran la renovada Liga Gallega de rugby. Aunque CRAT Coruña y Kaleido Universidade de Vigo cuentan con un partido menos, el conjunto vilagarciano aún no ha debutado en casa, por lo que este inicio adquiere aún más mérito.
En la segunda jornada Os Ingleses se impuso al Universitario Ourense por 17-29. El partido comenzó con gran intensidad y tras un primer tiempo disputado, los vilagarcianos marchaban por detrás en el marcador (12-7). Sin embargo, en el minuto 10 de la segunda parte, un ensayo transformado les permitió adelantarse y no volver a ceder la iniciativa.
El próximo sábado a las 16.00 horas, el equipo vilagarciano debutará como local en Fontecarmoa frente al Pontevedra Rugby Club.
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Marmma nace en Porriño para relanzar más de 65 años de historia del granito
- Camino real, carretera de Ourense o Castilla... así ha cambiado la Avenida de Madrid de Vigo
- El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar