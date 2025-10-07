Os Ingleses asalta el liderato en Ourense (17-29)

Os Ingleses saborea el liderato de la Liga Gallega tras su segunda victoria a domicilio en un arranque de temporada impecable y lideran la renovada Liga Gallega de rugby. Aunque CRAT Coruña y Kaleido Universidade de Vigo cuentan con un partido menos, el conjunto vilagarciano aún no ha debutado en casa, por lo que este inicio adquiere aún más mérito.

En la segunda jornada Os Ingleses se impuso al Universitario Ourense por 17-29. El partido comenzó con gran intensidad y tras un primer tiempo disputado, los vilagarcianos marchaban por detrás en el marcador (12-7). Sin embargo, en el minuto 10 de la segunda parte, un ensayo transformado les permitió adelantarse y no volver a ceder la iniciativa.

El próximo sábado a las 16.00 horas, el equipo vilagarciano debutará como local en Fontecarmoa frente al Pontevedra Rugby Club.