El Inelsa Asmubal claudica ante un Rocasa que se mostró superior (32-19)

El Inelsa Solar cayó en Gran Canaria ante un Rocasa superior. Las canarias exhibieron lanzamiento exterior, dominio en el pivote y contragolpe con buenas aperturas de sus porteras, facetas de las que, precisamente adoleció el Asmubal.

De partida, las canarias arrancaron lideradas por el poder anotador de Susana Martín, sin una jugadora en el Asmubal capaz de contrarrestar su físico en los 6 metros. Por su parte el Inelsa Solar, posicionado también en su 6-0 defensivo, adolecía de falta de altura por el centro para frenar el lanzamiento exterior del Rocasa. El 10-4 anunciaba un partido que se antojaba imposible.

Consciente de su superioridad, el técnico canario mismo ordenó un 4-2 defensivo para robar más balón. En el minuto 20, una polémica expulsión dejaba con cuatro jugadoras de campo más portera a las meañesas, momento clave en la escapada local.

El inicio de la segunda parte también resultó adverso. En los primeros cinco minutos, las canarias amartillaban el marco meañés con 6-0 de parcial, obligando a un tiempo muerto de Juan Costas. El objetivo, tratar de reforzar anímicamente a sus jugadoras para afrontar con dignidad un partido que se sabía imposible. Y buena fe que lo logró, parando una sangría que pudo haber sido mayor. A partir de ahí, el único dato positivo del Inelsa Solar fue saldar los 25 minutos siguientes con un 11-11. Lo hacía con las más jóvenes, ya sin presión, mismo soltando el brazo en el lanzamiento exterior ante un Rocasa que, con el partido ganado, hacía rotar el banco dando minutos a las menos habituales.

Ficha del partido:

32-19

Rocasa - Inelsa Asmubal

ROCASA: Aleida y Machín; Hernández (1), Susana (7), Alemán (3), Brito (1), Caludia, Balint (6), Yamiley (3), Gómez, Artiles (3), Ramírez (3), Medina (2) Alicia y Torres (3).

INELSA SOLAR ASMUBAL: Ríos y Uxía; Nicole (2), Arangio (4), Currás (2), Agustina (2), Miniño (4), Alba (2), Romero (1), Luna, Muñiz (2), Vanesa, y Shaila.

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 8-4; 15-8; 25-11; 32-19.