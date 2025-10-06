Tenis de Mesa | División de Honor
El Cambados muestra un alto nivel ante el Madrid Capital
El trío cambadés llegó a dominar por 4-0 | El Vilagarcía fue muy inferior al mismo rival (1-5)
Arousa
El Madrid Capital se convirtió en rival compartido este fin de semana para el Vilagarcía y el Cambados. La primera parada fue en el gimnasio del colegio Arealonga en la tarde del sábado donde los madrileños se impusieron por 1-5.
La superioridad de los visitantes fue evidente desde el primer duelo. Pedro Castro y Fernando Padín no pudieron sumar ante Saúl Hernán y Ángel Ayuso. Kazeem Fagbohum sumó el único punto para los vilagarcianos ante un rival superior.
En la mañana de ayer, el Madrid Capital visitó las mesas del Cambados TM donde los locales se impusieron por 4-2 con Sergy Nygeruk, Santiago Otero y el chileno Matías Albornoz mostrando el nivel que se le presume.
