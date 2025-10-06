El Arosa consolida su línea ascendente ante el Roces (2-1)

El Arosa juvenil firmó una trabajada y meritoria victoria ante el Roces gijonés en un duelo de alta intensidad que volvió a poner de manifiesto el crecimiento competitivo del conjunto dirigido por David López, Perú.

El equipo local arrancó con personalidad, imponiendo ritmo y presencia en campo rival. Durante la primera media hora, el Arosa fue claramente superior y dispuso de dos oportunidades claras a balón parado. En la siguiente acción, un córner magistralmente lanzado por Yago Domínguez al segundo palo fue rematado con autoridad por el capitán Yeray Arosa, que demostró su liderazgo y poderío aéreo.

El tanto espoleó al Roces, que creció en el tramo final del primer tiempo y logró el empate con una jugada de calidad. Tras un saque de banda cerca del área arousana, Adrián Casado controló con clase y sirvió un centro tenso al corazón del área pequeña, donde Nacho Palacio conectó un cabezazo imparable antes del descanso.

La segunda mitad mantuvo la igualdad, con un Arosa ordenado y concentrado atrás, sin concesiones. El premio al esfuerzo llegó mediado el segundo tiempo: Juan Diego envió un centro medido desde larga distancia que David Piñeiro transformó en el 2-1 con un remate de cabeza espectacular, tanto por la precisión del pase como por la potencia y colocación del remate.

Ficha del partido:

2-1

Arosa - TSK Roces

AROSA: Adrián Fuentes, Martín Lesta (Iago Soto, min. 58), Roi, Juan Diego, Pablo Martínez (Raúl, min. 66), Goitia, Yeray, Iván Falcón, Yago Domínguez (Pablo Míguez, min. 84), Xavi Durán (Marco Antonio, min. 66) y David Piñeiro (Gael, min. 84).

TSK ROCES: Diego, Teddy (Pablo Paco, min. 81), Pablo Fernández, Marcos, Álvaro, Adrián, Nacho, Darío (Diego, min. 81), Aarón (Lucas, min. 61), Víctor (Daniel, min. 68) y Adrián Casado (Jairo, min. 61).

GOLES: 1-0, min. 12: Yeray; 1-1, min. 40: Nacho Palacio; 2-1, min. 69: David Piñeiro.