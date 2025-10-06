El Arosa confirma su línea al alza (3-0)

El Arosa disfrutó una plácida victoria en A Lomba ante un Barbadás que fue incapaz de inquietar la portería local a lo largo de los noventa minutos. Fue tal la superioridad arlequinada, ayer por primera vez esta temporada tras la llegadas de las nuevas equipaciones, que hasta el 3-0 final supo a poco debido al monólogo de los de Gonza Fernández.

La superioridad en la tenencia de la pelota del Arosa terminaba en muchas ocasiones por encontrar la profundidad en la banda derecha. Así llegó la primera situación de peligro cuando Rivera apareció en ese costado para recortar a David Nespereira y disparar cruzando en exceso. No tardaría en llegar el 1-0, fue a la salida de un córner que, tras varios rechaces, llegó a la bota izquierda de Samu Santos que acertó a embocar en medio de un bosque de piernas dentro del área.

La delantera en el marcador dio aún más tranquilidad a los locales. Capaces de encadenar muchos pases por dentro, el Barbadás perseguía sombras sin posibilidad de recuperar balones con los que inquietar. En medio del monólogo, Remeseiro filtró un balón a la espalda de los centrales que Lombao no acertó a controlar para batirse en duelo con el portero ourensano.

Ni siquiera lo corto de la ventaja alteró en ningún momento el orden establecido. Más aún, cuando el Arosa no hacía más que acumular situaciones de gol desperdiciadas ante un rival sin colmillo de ningún tipo. Una de las situaciones más claras fue la que tuvo en sus botas Remeseiro después de una perfecta asistencia de Rivera en la frontal del área, pero el remate del zurdo centrocampista se fue fuera con todo absolutamente a favor.

A base de insistir llegó el 2-0. Fue en una acción nuevamente por banda derecha. Tras varias incorporaciones ofensivas, Carlos Torrado puso el balón perfecto al corazón del área para que Gabri Palmás no tuviera más que empujarla en una fase en la que el Barbadás hubiese firmado el 1-0 al descanso en medio de una inoperancia ofensiva evidente.

Movió el banquillo Guillermo García en el ecuador con ánimo de pisar el área del Arosa, pero el guion no se alteró lo más mínimo. La superioridad de los vilagarcianos en la medular era prácticamente insultante. Así llegó otra clara situación de gol cuando Gabri Palmás dejó un balón de tacón en el área para el disparo excesivamente cruzado de Concheiro. Incluso Rivera lo intentó con un disparo desde su propio campo en una muestra más de la confianza con la que estaban jugando.

El máximo realizador arlequinado, Gabri Palmás, pudo incrementar su cuenta goleadora con un mano a mano regalado a pase de Remeseiro, pero Rodri Tapias le ganó la partida. Hubo incluso que apuntar el minuto 69 como el momento del primer lanzamiento a portería del Barbadás, eso sí, fue manso como la imagen del equipo ourensano en A Lomba.

El 3-0 que redondeó el marcador llegó en un excelente pase desde línea defensiva de Samu Santos para habilitar el desmarque de ruptura de un Iñaki Martínez que remató con el exterior de su bota izquierda al fondo de la red. Incluso pudo llegar el 4-0, pero Seijo no acertó a embocar el rechace a disparo de Samu Santos. Tres puntos y a dormir en la segunda posición.

Ficha del partido:

3-0

Arosa - Barbadás

AROSA: Manu Cabaco, Torrado, Pacheco (Luis Castro, min. 89), Samu Santos, Edgar, Javi Rey, Concheiro (Seijo, min. 79), Rivera (Iñaki Martínez, min. 65), Remeseiro, Lombao (Martín Diz, min. 65) y Gabri Palmás (Sindo, min. 89).

BARBADÁS: Rodri Tapias, Jorge Benavides, Pablo Corzo, Kevin Ferreira, David Nespereira; Toño (Etien Pignol, min. 72), Carlos Villar, Soriano (Joao Teixeira, min. 46), Pablo Ruiz (Monso, min. 46), Cougil (Robert, min. 78) e Iker Gómez (Marcelo, min. 78).

GOLES: 1-0, min. 15: Samu Santos; 2-0, min. 41: Gabri Palmás; 3-0, min. 84: Iñaki Martínez.