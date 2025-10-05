Fútbol | Preferente
El Villalonga necesita reaccionar ante un Moaña al alza
El Umia recibe al Choco con el aval de su fortaleza en A Bouza
La quinta jornada en Preferente empieza a hacer sonar la palabra urgencias en algunos equipos. Uno de ellos es el Villalonga con un único punto a estas alturas. Los celestes se desplazan, para más inri, al feudo de un Moaña (18.00 horas) que atraviesa por una racha de tres victorias consecutivas.
En A Bouza el fútbol se juega a mediodía (12.00 horas). En esta ocasión, el Umia recibe a un Choco que, tras un pésimo inicio, ha conseguido resarcirse con una victoria el pasado domingo ante el Porriño. Por contra, los de Barrantes confían en prolongar su buen momento como loca.
En Primera Autonómica habrá duelo de rivalidad en As Cachizas (17.30 horas) entre el Unión Dena y el Amanecer. Por su parte, el San Martín recibe (17.45 horas) al líder invicto, el Campo Lameiro, mientras que el Ribadumia visita Cuntis y el Cordeiro al Ponte Caldelas.
