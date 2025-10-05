El Sigaltec se desvanece bajo su aro en Salamanca (103-73)

Que una victoria en baloncesto depende del control de muchos factores nadie duda, pero también son muchos los que coinciden en que la batalla bajo tableros condiciona todo lo demás. El Perfumerías Avenida Salamanca dio la bienvenida a 3ª FEB a un Sigaltec que solo se mostró inferior a uno de los máximos candidatos al título de liga dentro de la pintura, que no es poco y lo es casi todo.

Fieles a todo lo bueno que les caracteriza, los de Luis Gabín saltaron al parqué salmantino con un guión establecido a base de muchos años de trabajo. Agresividad defensiva en todo el campo y un ritmo de ataque lo suficientemente acertado para compensar el número de posesiones de los locales.

Sin perder la cara en el marcador, el talento de Pablo Fernández estaba siendo el asidero al que se agarraban ofensivamente los vilagarcianos. El problema es que la capacidad anotadora del habilidoso escolta no era la mejor opción anotadora, sino la única. De los 24 puntos con los que cerró el primer cuarto el Sigaltec, 21 de ellos habían salido de la muñeca de su mayor referencia.

El trabajo defensivo de los de Luis Gabín no estaba siendo malo con el único lunar del rebote defensivo. Los kilos y los centímetros del Perfumerías Avenida les permitían tirar muchos más tiros de alto porcentaje, tener más posesiones determinantes y castigar con más faltas, además de sacar de ritmo a los vilagarcianos y obligarles a rozar la perfección en ataque ante un mayor número de defensas establecidas.

Cualquier fase de errores, propias de cualquier equipo, se convertían en un talud de diferencia en el marcador para el Sigaltec al estar en una desventaja tan evidente en cuestiones que dependen más de la fortaleza física y no solo de la actitud.

Con Pablo Fernández mucho más vigilado y castigado en los contactos, Óscar Castaño tomó el relevo ofensivo en la segunda parte, pero seguían faltando más puntos y menos rebotes ofensivos del rival para poder recuperar opciones. El 103-73 final ya solo sirve como base para construir.

Aun haciendo cosas muy bien, la impotencia se apoderó por momentos de los ánimos de un Sigaltec que no debe olvidar que enfrente estaba uno de los mejores equipos de la categoría y que todo equipo pasa un peaje de adaptación a la categoría, más aún cuando se mantiene el equipo que logró el ascenso y se juega solo con arousanos en una liga en la que muchos coleccionan extranjeros.

Ficha del partido:

103-73

PERFUMERÍAS AVENIDA SALAMANCA: Smith (19), Garrido (8), McCarthy (19), Kourouma (9), Blanco (16) –quinteto inicial– Hernández (20), Peters (2), Sánchez (-), González (10), Roa (-), Sánchez (-) y Palacios (-).

SIGALTEC: Óscar Castaño (26), Jorge Rodríguez (-), Pablo Fernández (25), Miguel Gil (5), Adrián Kovac (7) –quinteto inicial– Mateo Bello (6), Raúl Santórum (-), Patricio Serqueira (-), Pedro Sabugueiro (-), Carlos Caamaño (-), Dani Rey (1) y Aarón Monteagudo (3).

PARCIALES POR CUARTOS: 29-24; 20-13 (49-37); 33-23 (82-60); 21-13 (103-73).