El Arosa, a estabilizar su crecimiento en A Lomba

Exigencia como menú del día para los tres representantes arousanos en 3ª RFEF. Solo el Arosa ejercerá como local ante la visita del siempre incómodo Barbadás, mientras que el Céltiga afronta la salida más larga de la competición hasta O Barco y el Juventud de Cambados una de las más cortas: Boiro.

En A Lomba (18.30 horas) el Arosa está motivado para encadenar una segunda victoria que confirme el golpe sobre la mesa dado en la visita al Alondras. Para ello, y tal como afirmó el goleador Gabri Palmás, «estamos generando buen fútbol, pero los fallos de concentración nos han restado puntos. Todos los puntos suman, pero sí es verdad que la victoria ante el Alondras es de las más difíciles de conseguir».

También Gonza Fernández dejó claro que la ambición tiene que ser la línea a seguir por su equipo. «El primer mes está siendo muy positivo y la pretemporada nos exigió en lo competitivo. Llevar 8 puntos y sin perder es muy positivo, pero sobre todo destaco como va creciendo el equipo», apuntó.

No pierde de vista el técnico arlequinado de la dificultad que presenta el Barbadás: «Es un equipo más joven y con mucha energía. Hacen un trabajo de desgaste importante y a balón parado tienen una baza importante. Lo importante es ser nosotros mismos, tener el balón y estar finos de cara a portería».

A la hora de descubrir alguna clave, Gonza considera que «queremos seguir con la sensación de estabilidad durante los 90 minutos. Lo hicimos en Cangas y ahora estamos haciendo muchas cosas bien. La clave es no dejarles correr y defender bien a balón parado, pero luego tenemos que exigirles con nuestro fútbol y que noten que lo están pasando mal a nivel defensivo».

Los de A Illa buscan su primer punto como visitante. / Iñaki Abella

Hasta la comarca de Valdeorras partirá la expedición del Céltiga en la mañana de hoy para saltar al cesped de Calabagueiros a las 17.30 horas. Por delante el reto para los de A Illa de lograr su primer punto del curso más allá del puente y ante un Barco que viene de sumar sus primeros tres puntos en Burgáns.

Luis Carro, premiado por la Federación Gallega por su trabajo de la pasada campaña culminado con el ascenso a 3ª RFEF, reconoce que «será un partido complicado. Somos dos equipos que nos conocemos bastante y nos vamos a sorprender poco. Si estamos a buen nivel, les podemos hacer mucho daño. Ellos tuvieron un inicio titubeante, pero tendrán más calma después de la última victoria. Nuestras opciones pasan por mostrar el nivel defensivo que dimos el otro día».

Al que le toca poner freno a dos derrotas consecutivas es al Juventud de Cambados. La oportunidad le llega en Barraña (17.30 horas) ante un Boiro que ha reaccionado precisamente en ese mismo intervalo tras un inicio de liga errático. Los de Pénjamo esperan solucionar sus problemas de finalización.