Judo | Categoría Júnior
Leyre Villamediana recibe el reconocimiento del Concello
La deportista vilagarciana viene de ganar el oro en la Copa de España que tuvo lugar en Ourense
La judoka vilagarciana Leyre Villamediana fue recibida en la tarde de ayer en la Casa Consistorial por el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira, después de alzarse con la medalla de oro en la Copa de España A Júnior celebrada en Ourense el pasado 15 de septiembre.
La deportista, que compite en la categoría -63 kilos, conversó con las autoridades locales sobre sus metas deportivas y recibió una estatuilla conmemorativa como homenaje a su meteórica trayectoria.
Formada en el Gimnasio Squash–Judo Club Pontevedra bajo la dirección de Fran Miguéns, Villamediana vive una temporada de grandes éxitos. Este verano conquistó la Súper Copa España Júnior en Extremadura y en marzo alcanzó los cuartos de final en el Campeonato de España. Actualmente está becada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde continúa con su preparación.
Durante el acto, el alcalde subrayó que «su esfuerzo y constancia son un orgullo para la ciudad e inspiración para vecinos y vecinas», mientras que el concejal reafirmó el compromiso del Concello con el deporte local: «Seguiremos apoyando a nuestros jóvenes para que puedan llegar a lo más alto».
