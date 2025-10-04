Balonmano | Femenino
El Inelsa Solar tiene en el Rocasa canario total exigencia
Toca al Inelsa Solar desplazamiento largo, viajando a Gran Canaria para medirse hoy al Rocasa (16.00 hora canaria) en el pabellón insular Antonio Moreno. Por tal motivo, la expedición meañesa partía hoy a las 7 de la mañana vía Santiago, y el regreso no será hasta el domingo a las 23,35 horas. Y es que los recortes en vuelos de Ryanair, explican desde el club, condicionan el viaje, alargando la estancia más de lo previsto, con los costes añadidos que ello acarrea a la entidad.
Partido muy complicado para las meañesas que, enfrente, esperan a un Rocasa más sólido que el pasado año, no en vano las canarias se estrenaron en liga puntuando el pasado fin de semana en Gijón (26-26), ante un aspirante al título de liga. Atención sobremanera a la extrremo izquierda Ángela Torres más a Ruth Artile.
Juan Costas viaja además con un plantel remozado, con mucha gente joven, condicionado por unas bajas clave que se alargarán toda la temporada. A corto plazo, prima recuperar la forma de Laura Miniño, que dispuso de escaso tiempo de pretemporada y, en el medio, esperar el regreso de Raquel Sineiro a la posición de alero.
Masculino
En Primera Autonómica, segunda jornada liguera con O Grove Paraíso Rasoeiro estrenando su faceta de local recibiendo Pavimentos Rías Baixas Bueu Atlético (18.00 horas). Un rival que llega como propicio, no en vano la pasada temporada fue penúltimo y viene de caer con contundencia en Bueu ante el Seis do Nadal. El partido se antoja importante para que el nuevo Rasu de Pablo Sixto pueda empezar a recobrar sensaciones ante su afición.
Mientras, en Segunda Autonómica se inicia la liga. Enrolados en el Grupo A, el Balonmán Arousa se estrena con un choque de rivalidad comarcal recibiendo esta tarde en Carril al Balonmán Sanxenxo (17.00 horas). En cuanto al Asmubal de Thiago Jordan, el equipo viaja a Ames para jugar mañana domingo a las 12 ante el Balonmán Alca.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin