El Cortegada arranca con una hazaña para superar al León (77-76)

El Mariscos Antón Cortegada debuta a lo grande. La victoria lograda ante el León no es más que la demostración práctica de la perseverancia de un equipo en su idea de juego y en la victoria. Una canasta de Chris Ezumah tras capturar el rebote ofensivo de un tiro libre errado por Blanca Manivesa culminó una remontada que rozó lo increíble. Los dos segundos de los que dispuso León para cambiar su suerte se murieron en un balón perdido.

Había advertido Manu Santos que en su equipo el esfuerzo es innegociable y sobre el parqué del Sara Gómez quedo meridianamente claro. Ni siquiera en los peores momentos, el Mariscos Antón Cortegada alteró su hoja de ruta. Sin embargo, el rebote ofensivo de las leonesas estaba minando las posibilidades de controlar el partido en base al ritmo impuesto en toda la cancha.

Tras un inicio muy anotador, el partido fue entrando en una fase de más errores para las vilagarcianas. El León, con una maquinaria mucho más engrasada, se hizo con la batuta en el tramo final del segundo cuarto.

Blanca Manivesa fue decisiva en el tramo final del partido. / Iñaki Abella

El perímetro local aguantaba como podía el sustento anotador (48-55), pero no terminaba de aparecer la continuidad en el acierto. Ya en el último cuarto sonaron todas las alarmas. A falta de poco más de 4 minutos llegó la mayor desventaja (63-73), pero también fue cuando el Mariscos Antón Cortegada se desmelenó en busca del triunfo. Blanca Manivesa se echó el equipo a la espalda y fue clave en una remontada que puso en pie al Sara Gómez.

Ficha del partido:

77-76

Cortegada - Baloncesto León

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (13), Cris Loureiro (16), Blanca Manivesa (14), Marta Sanmartín (5), Gara Jorge (9) –quinteto inicial– Lucía Carabán (1), Inés Yubero (-), Damaris Rodríguez (17) y Teresa Cabello (2).

BALONCESTO LEÓN: Katy Benítez (4), María Álvarez (11), Sabela García (10), Díaz (4), Fatou Dembelé (11) –quinteto inicial– Naroa Martínez (4), Lucía García (7), Angélica Martín (11), Lucía Rodríguez (12) y Paula Vaquera (2).

PARCIALES POR CUARTOS: 23-19; 13-24 (36-43); 19-20 (55-63); 22-13 (77-76).