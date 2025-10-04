Baloncesto | Liga Femenina-2
El Cortegada arranca con una hazaña para superar al León (77-76)
Las locales remontaron 10 puntos en los 4 minutos finales | Canasta ganadora de Ezumah
El Mariscos Antón Cortegada debuta a lo grande. La victoria lograda ante el León no es más que la demostración práctica de la perseverancia de un equipo en su idea de juego y en la victoria. Una canasta de Chris Ezumah tras capturar el rebote ofensivo de un tiro libre errado por Blanca Manivesa culminó una remontada que rozó lo increíble. Los dos segundos de los que dispuso León para cambiar su suerte se murieron en un balón perdido.
Había advertido Manu Santos que en su equipo el esfuerzo es innegociable y sobre el parqué del Sara Gómez quedo meridianamente claro. Ni siquiera en los peores momentos, el Mariscos Antón Cortegada alteró su hoja de ruta. Sin embargo, el rebote ofensivo de las leonesas estaba minando las posibilidades de controlar el partido en base al ritmo impuesto en toda la cancha.
Tras un inicio muy anotador, el partido fue entrando en una fase de más errores para las vilagarcianas. El León, con una maquinaria mucho más engrasada, se hizo con la batuta en el tramo final del segundo cuarto.
El perímetro local aguantaba como podía el sustento anotador (48-55), pero no terminaba de aparecer la continuidad en el acierto. Ya en el último cuarto sonaron todas las alarmas. A falta de poco más de 4 minutos llegó la mayor desventaja (63-73), pero también fue cuando el Mariscos Antón Cortegada se desmelenó en busca del triunfo. Blanca Manivesa se echó el equipo a la espalda y fue clave en una remontada que puso en pie al Sara Gómez.
Ficha del partido:
77-76
Cortegada - Baloncesto León
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (13), Cris Loureiro (16), Blanca Manivesa (14), Marta Sanmartín (5), Gara Jorge (9) –quinteto inicial– Lucía Carabán (1), Inés Yubero (-), Damaris Rodríguez (17) y Teresa Cabello (2).
BALONCESTO LEÓN: Katy Benítez (4), María Álvarez (11), Sabela García (10), Díaz (4), Fatou Dembelé (11) –quinteto inicial– Naroa Martínez (4), Lucía García (7), Angélica Martín (11), Lucía Rodríguez (12) y Paula Vaquera (2).
PARCIALES POR CUARTOS: 23-19; 13-24 (36-43); 19-20 (55-63); 22-13 (77-76).
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin