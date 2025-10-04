El Cortegada alza el vuelo ante León

Llegó el día de la puesta de largo del baloncesto en competiciones oficiales de la FEB. Tanto el Mariscos Antón Cortegada como el Sigaltec debutan hoy. El primero en el pabellón Sara Gómez (19.30 horas) mientras que el equipo masculino se desplaza a Salamanca (19.00 horas) para medirse al Perfumerías Avenida.

En el caso del equipo de Manu Santos, la pretemporada solo ha servido para confirmar que queda mucho terreno por andar. El primer paso en este sentido será el despejar la incógnita de la incorporación al equipo de Maira Horford, una de las llamadas a ser pieza clave en el engranaje vilagarciano.

Los problemas burocráticos no han estado exentos de dificultades en lo físico. La lesión muscular de María Angulo y la tardía llegada de las extranjeras Damaris Rodríguez y Christabel Ezumah, son cuestiones que también han condicionado en exceso la puesta a punto del equipo.

Enfrente estará un Baloncesto León que tiene precisamente en la continuidad del proyecto una de sus principales ventajas en el arranque de una nueva temporada. Con un juego de mucho ritmo y con mucha capacidad de anotación, al Mariscos Antón Cortegada le tocará mantener un alto nivel defensivo y reboteador para no ceder en los básicos.

En juego también entrará el apoyo de la afición local. La llegada de Manu Santos al banquillo y su apuesta por un baloncesto divertido de ver, se suma al atractivo de ver al Mariscos Antón Cortegada en su primer partido de liga.

Los vilagarcianos tratarán de hacer valer su velocidad antes los centímetros salmantinos. / Pedro Mina

En Salamanca estará el otro foco de atención de la parroquia vilagarciana. Al Sigaltec le tocará poner a prueba su nivel competitivo ante un Perfumerías Avenida llamado a ser uno de los equipos destacados del grupo de 3ª FEB.

Después de una pretemporada más que destacable tratándose de un equipo debutante en la categoría, el Sigaltec de Luis Gabín sabe que será en la pelea bajo tableros donde tocará dar un extra para poder tener más garantías de triunfo.

Con una plantilla formada íntegramente por jugadores de la ría de Arousa, el equipo de Luis Gabín tratará de hacer de la velocidad y el número de posesiones una de las bases de su juego, siendo fieles a la identidad que tan buenos resultados le ha dado en Primera Autonómica hasta el ascenso logrado en la fase de Valladolid.

Con la baja de Álvaro Rodríguez y Borja López por lesión, el Sigaltec no estará solo en Salamanca. Un importante número de aficionados se desplazará con el equipo para el debut en una categoría que el baloncesto vilagarciano abandonó en 2009 y a la que vuelve 16 años después con un proyecto fruto del trabajo de los últimos años.