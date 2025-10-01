Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | 1ª Autonómica

El Rasoeiro se bloqueó en los cinco últimos minutos

Tino Hermida

O Grove

O Grove Paraíso Rasoeiro cayó en su estreno liguero en O Rosal por 28-25. Lo hizo en un partido igualado, pero que siempre dominó en el marcador hasta atascarse al final.

Al 3-0 con que arrancaba el choque el Novás, los de Pablo Sixto contestaron con un 2-7 de parcial -en él, tres goles de Aarón- para ponerse arriba (5-7).

A partir de ahí, nunca perdió la delantera el cuadro meco, con ventajas que se movieron entre la mínima y los tres goles de renta, y juego muy combinativo de los grovenses (11-13 al descanso). Esa tónica se mantuvo hasta los minutos finales, repitiendo esa máxima de 3 en el minuto 54 (22-25) con un último gol de Aarón. Pero ahí se atascó el Rasu, que encajó en esos últimos minutos un parcial decisivo de 5-0, fase en la que resultaron decisivas tres dianas de Diego Pons para finiquitar el choque con ese 28-25.

«En esos momentos decisivos pesó la inexperiencia de un equipo nuevo, que está en construcción, y esa bisoñez la pagamos protagonizando muchas pérdidas en esos minutos. Solo cabe seguir trabajando», señaló Pablo Sixto.

