El Olimpic brilla en la Copa de España

Poio fue el escenario de la Copa de España Kukkiwon de taekwondo, un campeonato en el que se dieron cita deportistas de todo el país para competir en las modalidades de poomsae, freestyle, exhibición y saltos.

El Club Olimpic de Vilagarcía participó en la categoría de exhibición infantil, a la que había accedido previamente tras clasificarse en el campeonato gallego, y logró un meritorio tercer puesto. Integraron el equipo los jóvenes taekwondistas Nora Lages, Oliver Arosa, Alexia Leal, Denis Rubianes, Antón Escobar, Lucas Oliveira, Izan Fontenla, Marc Dorado, Iago Ferreirós y Mariña Daponte, quienes recibieron el reconocimiento de público y organización.

La edición de este año incluyó, por primera vez, la modalidad de saltos, con una única categoría hasta los 18 años. En ella destacó la actuación de Miguel Cuevas Rodríguez, de tan solo 13 años, que pese a ser el participante más joven logró clasificarse para la final y acabar en quinta posición entre un total de 17 competidores.

Miguel Cuevas en uno de sus saltos. / FdV

El director y entrenador del club, Miguel Cuevas, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus pupilos: «Esta temporada promete, la acabamos de empezar y ya hemos obtenido buenos resultados. Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de los deportistas que forman nuestro club. Somos una gran familia».

La actividad no se detiene para el Olimpic, que ya prepara sus próximas citas competitivas en el mes de octubre: el Open de Moaña, los días 4 y 5, y el Cidade de Riveira, el fin de semana del 11 y 12, ambos en la modalidad de combate.