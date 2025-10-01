Khamrakulov gana el Memorial Adolfo Pedrido

Vilagarcía vivió una gran fiesta del ajedrez con la celebración del XXXI Memorial Adolfo Pedrido, organizado por la Fundación de Deportes y el Club Xadrez Fontecarmoa. La cita reunió a cerca de 200 jugadores, entre ellos nueve Maestros Titulados y veinte con más de 2000 puntos de ELO.

El claro dominador fue el Gran Maestro Ibragim Khamrakulov, que lideró el torneo de principio a fin y se proclamó campeón invicto tras siete rondas. Tras él se situó un grupo de perseguidores con 6,5 puntos, entre los que figuraban los Maestros Internacionales Miguel Senlle, Xulio del Prado, Julio Suárez y el caboverdiano Mariano Ortega Amarelle.

En los distintos tramos de premios destacaron los triunfos de Miguel Morona (sub-2000), Iván Sánchez (sub-1800), Andrea López (femenino) y José Carlos Pena (veteranos).

De forma paralela, el Memorial acogió la décima prueba del Circuito Gallego de Promoción, con cerca de 90 jugadores de base. El protagonismo fue para el Club Xadrez Fontecarmoa, que consiguió un doblete en la categoría Promesas con las victorias de Liam Puceiro y Sabela Cores.