Vilagarcía ensalza la figura de Martín Rey

El Concello de Vilagarcía rindió homenaje ayer al ciclista local Martín Rey con una recepción en el Salón Noble de la Casa Consistorial. Lo hace después de que el joven se haya proclamado como campeón en el ranking nacional sub-23. El deportista, que compite en el equipo Padronés Cortizo, también ha sido subcampeón de la Copa de España. Rey se mostró agradecido tras una temporada «muy dura» en la que lo dio todo para conseguir los mejores resultados. El ciclista también hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud mental para conseguir buenos resultados: «A veces, las cosas no salen como uno quiere, por eso es importante rodearte de una sólida red de apoyo».