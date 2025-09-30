Ciclismo
Vilagarcía ensalza la figura de Martín Rey
El ciclista fue recibido en el Concello tras proclamarse campeón del ranking nacional sub-23
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía rindió homenaje ayer al ciclista local Martín Rey con una recepción en el Salón Noble de la Casa Consistorial. Lo hace después de que el joven se haya proclamado como campeón en el ranking nacional sub-23. El deportista, que compite en el equipo Padronés Cortizo, también ha sido subcampeón de la Copa de España. Rey se mostró agradecido tras una temporada «muy dura» en la que lo dio todo para conseguir los mejores resultados. El ciclista también hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud mental para conseguir buenos resultados: «A veces, las cosas no salen como uno quiere, por eso es importante rodearte de una sólida red de apoyo».
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Davila 28/09/2025