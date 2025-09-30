Paddle Sup
García y Alves ganan la I Regata da Festa do Marisco
En la prueba organizada por el Breogán participaron 80 deportistas
Joan García en la categoría masculina y Francisca Alves en la femenina fueron los ganadores de la I Regata de Paddle Sup Festa do Marisco disputada el pasado fin de semana en aguas de O Grove. La prueba se celebró en las inmediaciones de la playa de Peralto y fue organizada por el club de piragüismo Breogán, era la primera vez que se disputaba en O Grove.
Un total de 81 deportistas participaron en la misma, llegados desde varios clubs gallegos y con ocho deportistas portugueses del Vila do Conde Kayak Club. Los participantes salieron del Pavillón Náutico «Tono Campos», para palear en un circuito triangular entre la zona de salida, el puente de A Toxa y Punta Cabreira, recorriendo entre los 500 y los 10.500 metros. En la categoría masculina absoluta se impuso Joan García, del Sanxenxo Paddle Surf, que superó a Antón Sans (SUP Mera) y a Daniiel Folgar (Nacosta), mientras que la ganadora en la prueba femenina fue la portuguesa del Vila do Conde Francisca Alves, que se impuso a su compañera Janine Ramos y a Marta Abruñedo (Club Gallego Surf).
- Davila 28/09/2025