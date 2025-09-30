Estreno contundente de Os Ingleses en la nueva Liga Galega

Os Ingleses regresó el pasado fin de semana a la actividad con una contundente victoria ante el Mareantes RC-Barbanza en el duelo que se disputó en el campo de Santa Lucía de Rianxo. Los pupilos de David Lema superaron a su rival por un claro 14-66 , estrenándose así con buen pie en el nuevo formato de la Liga Galega de Rugby, que está temporada se disputa en una única división.

Los vilagarcianos marcaron el ritmo desde los primeros minutos del encuentro, mostrando una notable solidez en el aspecto ofensivo, donde también aunaban la experiencia de sus jugadores. Durante el encuentro quedó patente su superioridad ante un rival que fue siempre combativo pero al que le faltó físico para igualar la contienda. Pese a ello, el equipo formado por pontevedreses y barbanzanos consiguió anotar dos ensayos superando a la férrea defensa vilagarciana. Os Ingleses aprovechó la jornada para realizar pruebas, dando la oportunidad de debutar a cinco jugadores, así como ubicar a varios efectivos en posiciones poco habituales. Jugaron ocho rugbiers que no estaban en Os Ingleses el pasado año.