El Asmubal desvela sus carencias en el primer partido

El Inelsa Solar estrenó liga en Coirón con el pabellón lleno y cayendo ante la Sar (30-33) en un partido que, a las primeras de cambio, mostró las carencias de un equipo en una transición que se augura larga. Visto lo visto, tras el campeonato de liga obtenido la pasada campaña, este será el año de pasar al lado opuesto y pelear por mantener la categoría.

Sobre la cancha de Coirón se exhibió un equipo verdinegro escaso de centímetros por el centro, lo que allanó el lanzamiento exterior a la artillera redondelana Sandra Fernández (11 goles). Sobre el equipo meañés del pasado año, las bajas de Larralde en portería, Fajardo en el pivote, Eli Méndez en la manija del centro y Danilza en el lanzamiento exterior, cuatro titulares indiscutibles en un equipo de siete jugadoras en la cancha, y que este año no serán de la partida.

Por contra, está la llegada de jugadoras jóvenes, con una Irene Ríos en portería e Irene Romero en el pivote, que llegan desde la Primera Autonómica en el Cangas, y Alba Domínguez, Claudia Vera y Raquel Muñiz, juveniles de la cantera meañesa. El único fichaje llegado desde el exterior -y sobre la campana-, que puede aportar su dosis de calidad, es Nicole Luz Damascena, primera línea brasileña, lateral pero que, ante las carencias, está llamada a oficiar el central, tal y como lo hizo ante la Sar.

En el arranque, las redondelanas se adelantaron con 2-5, al que contestaron las verdinegras con un 4-0, tres goles de la explosiva Agustina Ballada y un cuarto de Sofía Arangio, que puso arriba a la meañesas (6-5). A partir de ahí, igualdad máxima sobre la cancha, alternando ambos equipos ventajas mínimas que se traducía en un 16-15 al descanso.

La tónica se mantuvo en el segundo tiempo, hasta que en el min. 50, con 26-27 en el electrónico, llegó el momento clave. Ahí el remozado Inelsa Solar pagó su bisoñez, perdiendo varios balones blandos. Las locales encajaron un parcial de 1-6 que subía el 27-33 en el min. 56 y que ponía el choque en las manos de las redondelanas. Una derrota meañesa ante una Sar que el pasado año había acaba en mitad de tabla y de denota que Juan Costas tiene mucho trabajo por delante.