Golpe de autoridad en O Morrazo

El Arosa salió ayer reforzado del partido que se disputó en O Morrazo ante el siempre complicado Alondras. Los arlequinados llegaban tocados por los dos últimos empates ante Gran Peña y Lugo B en los que las sensaciones es que se habían dejado cuatro puntos. Sin embargo, el equipo arlequinado supo afrontar con solvencia el partido contra un Alondras que había anotado siete tantos y no había encajado ninguno todavía. De hecho, el tanto de penalti de Concheiro fue el primero que Brais Pereira ha recogido esta campaña de sus mallas.

El partido comenzaba con una sentada de los jugadores alondristas, durante el primer minuto de juego, en protesta por la pasividad e incumplimiento del ayuntamiento cangués, con la renovación del impracticable césped de O Morrazo, causa de numerosas lesiones a jugadores y casi impracticable para la práctica del fútbol por su pésimo estado.

Tras esta sentada, el encuentro comenzó con ritmo bajo, con el Alondras intentando llevar el peso del encuentro mientras el Arosa contemporizaba buscando una transición rápida que le permitiese ponerse por delante en el marcador. Quien más intentaba proponer era el conjunto local, mientras su oponente, se empeñaba en que no estuviera el balón mucho en movimiento, cortando en infinidad de ocasiones en forma de falta el juego local.

Javi Rey trata de frenar a Luismi en el encuentro disputado ayer en Cangas. / Santos Ãlvarez

En una de las pocas llegadas del Alondras, Yelco no llegó a conectar un centro desde banda derecha, en el área pequeña. Fue la acción más clara, ya que la mayor parte de las jugadas de ataque locales se acababan diluyendo en la defensa arousana.

El Arosa continuaba esperando su oportunidad, y esta acabó llegando. Primero a través de un disparo de Remeseiro que Brais Pereira enviaba a córner. Fue a la salida de ese córner cuando el árbitro señaló el punto de penalti a favor de los arlequinados. El penalti fue muy protestado por los jugadores locales, pero no hubo marcha atrás y Concheiro se encargó de ejecutarlo, poniendo por delante al Arosa justo antes de que se decretase el descanso.

En la reanudación, el Alondras se lanzó a por la portería contraria y gozó de sus mejores momentos y ocasiones. La igualada estuvo en los pies de Manufre primero y de Lucas después, pero ninguno de ellos acertó a superar a Chema. Los pupilos de Gonbza supieron aguantar el ímpetu de los locales a la espera de que llegase su oportunidad de sentenciar. Esta acabó llegando a través de un saque de banda en el que el balón quedó suelto en el área, donde lo encontró Gabri Palmás. El delantero arlequinado no perdonó y ponía en franquicia el duelo para el equipo arousano. Era todavía el minuto 73 de encuentro y el Alondras intentó encontrar un gol que les metiese en el encuentro, pero chocó una y otra vez contra la buena defensa arlequinada que, en esta ocasión, tuvo el temple suficiente para no dejar escapar unos tres puntos que le acercan a la cabeza de la clasificación, sobre todo después del tropiezo del Compostela en A Illa de Arousa.

Los arlequinados regresan la próxima semana a A Lomba para medirse al siempre complicado Barbadás, aunque el objetivo es seguir sumando para luchar por el ascenso directo a la 2ª RFEF, el gran objetivo de las últimas temporadas en A Lomba.

Los jugadores del Alondras hicieron una sentada al inicio del encuentro por el estado del campo de O Morrazo. / Santos Ãlvarez

«Hoy fuimos el equipo que queremos ser»

Tras dos empates que dejaron cierta sensación agria por como se dieron, el técnico del Arosa, Gonza, se mostraba ayer satisfecho del resultado alcanzado en O Morrazo, donde el equipo «ha ofrecido las sensaciones que estábamos buscando, hemos sido el equipo que queremos ser, ofreciendo seguridad y siendo muy compactos ante un rival que venía de marcar siete goles y no encajar ninguno». Gonza incide en que «uno de los problemas que nos estaba pasando era la gestión del juego cuando el equipo rival tenía el balón, y hoy hemos sabido hacerlo, ofreciendo una sensación de tranquilidad y consistencia».Regresar al que fue su hogar los últimos dos años le dejó una serie de sentimientos encontrados, «porque llegábamos de una semana que no ha sido sencilla después d elos resultados anteriores; para nosotros, esta era una prueba muy importante y creo que la hemos sacado con nota».