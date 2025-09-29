De la Fuente y Pérez reinan en el Marisco

La comarca de O Salnés vivió ayer dos pruebas de fondo , la Carreira Popular do Marisco y la Carreira Popular de Cambados, que se acaba de recuperar de la mano del Club de Atletismo Cambados. La primera de ellas fue la que congredó a un mayor número de corredores y, al igual que en Meaño, volvió a vivirse un emocionante duelo entre el salmantino afincado en Marín, David de la Fuente, y el isleño Pablo Otero. Al igual que hace tan solo unas semanas, la victoria cayó del lado del salmantino por tan solo dos segundos. De la Fuente completó el recorrido de diez kilómetros con un tiempo de 33:41. El podio en la categoría masculina lo completaría Amadeo Abal, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 34:20.

En la categoría femenina, la gran dominadora de la prueba fue Uxía Pérez Bugarín, que cruzó la línea de llegada con un tiempo de 40:23. La segunda posición fue a parar a manos de Sofía Freazas (42:14), mientras que la tercera plaza la ocuparía Ana María Santiso (44:03) completando así un podio muy competitivo.

Los ganadores absolutos se embolsaron premios en metálico de 350 euros los primeros, 250 los segundos y 150 los terceros. Más allá del podio cabe destacar la marca realizada por el atleta local Fran Silva, que atravesó la línea de llegada en la sexta posición.

En la prueba participaron un total de 204 atletas en la categoría absoluta y 146 corredores en las categorías inferiores. La prueba discurrió por el paseo de Beiramar, a la altura de Confín, hacia la plaza do Corgo, calle da Praza, siguiendo un recorrido por Castelao para entrar en A Toxa. En la isla, los deportistas corrieron por el monte y por asfalto, para emprender el regreso hacia la meta. Los diez kilómetros estuvieron caracterizados por el buen tiempo, aunque los corredores acusaron las fuertes rachas de viento que se registraron durante todo el trazado.

Varios corredores durante la prueba disputada ayer en Cambados. / FDV

No fue la de O Grove la única prueba popular que se disputó ayer. En Cambados el club de atletismo de la localidad recuperaba la Carreira Popular después de varios años sin poder celebrarse. En la villa del albariño los mejores fueron Jordi Carrasco y Silvia García. Sobre el circuito urbano diseñado por el Clube de Atletismo Cambados, Jordi Carrasco, del Compostela) fue el más rápido, al completar la prueba en 31:57. Cerca de dos minutos después, cruzaba la línea de llegada su compañero de equipo, Daniel Álvarez, que se imponía al integrante del club local Sergio Santos.

En la categoría femenina la vencedora fue García con un tiempo de 40:30, seguida por Mercedes Paz (41:45) y Patricia Montoto completó el podio después de cruzar la línea de llegada con un 42:42. En la prueba cambadesa participaron un total de 155 atletas sénior y 50 en las carreras de categorías inferiores.