Ensino y Maristas brillan en la I edición del EncestaRías Women

El Sara Gómez de Vilagarcía vivió ayer una fiesta del baloncesto femenino con la celebración de la I edición del Torneo EncestaRías Women. La organización, que pretendía con esta iniciativa rendir un homenaje a todas las mujeres que se han destacado en la implantación del baloncesto en Vilagarcía, volvió a brillar con un torneo que llenó Fontecarmoa y permitió ver las evoluciones del Mariscos Antón Cortegada antes del inicio de la Liga Femenina 2 y, sobre todo, a las dos americanas recién llegadas.

Las de Manu Santos cayeron ante el Maristas por 50-70 en un duelo en el que las de A Coruña fueron muy superiores desde el inicio. El equipo coruñés mostró muchas más hechuras como equipo, especialmente en cuanto a ritmo y balances defensivos, ante un Mariscos Antón Cortegada en el que debutaron Damaris Rodríguez y Christabel Ezumah, dos jugadoras que tendrán un rol importante en el equipo pero que apenas han podido entrenar con él al haber llegado esta misma semana.

Queda pendiente la llegada de Horford, que está prevista para esta semana. El duelo entre el Ensino de Lugo y el Barcelos portugués también se decantó de forma rápida a favor de las primeras (99-58), que se mostraron como un equipo plenamente rodado ante una escuadra portuguesa un punto por debajo en lo físico.

La organización del torneo trabaja ya en la segunda edición con el objetivo de ayudar a crecer el baloncesto femenino en una ciudad como Vilagarcía.