El Villalonga busca su primera victoria

El Villalonga busca esta tarde (18.00 horas) su primer triunfo en un duelo complicado ante el Valladares en un encuentro que se disputará en San Pedro. Los celestes llegan al encuentro después de un meritorio empate ante el Lemos y tras un encuentro con el Atlético Arnoia en el que gozaron de ocasiones de todos los colores pero acabaron siendo superados por la efectividad visitante. Los pupilos de Sera quieren ratificar las buenas sensaciones de juego que están dejando con un resultado favorable que les permita escalar posiciones en la clasificación y acercarse a los primeros puestos.

El que si ya sabe lo que es ganar es el Umia que hoy se medirá al Pontevedra B en el Manolo Barreiro a las 18.00 horas. Los de Lino González quieren aprovechar la buena dinámica que les da el haber conseguido su primera victoria ante el Tyde para seguir sumando y alejarse de los puestos de descenso lo antes posible.