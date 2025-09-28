El Sigaltec se queda sin premio

No pudo ser. El Xiria de Carballo dio muy pocas opciones al Sigaltec CLB de llevarse la Copa Galicia en el duelo que ayer disputaron en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía. El equipo de Luis Gabín luchó de forma denodada pese a ir siempre a remolque en el marcador, pero falló en el rebote, dominado por el Xiria, y se vio un punto por debajo en el físico, especialmente bajo tablero. Los vilagarcianos resistieron lo que le duró la gasolina a Pablo Fernández, el mejor de su escuadra, pero tuvieron que acabaer bajando la cabeza por 66-82.

Ambos equipos saltaron al campo a un ritmo muy alto, con un Xiria aferrándose a la versatilidad de Rubén Rey en el uno contra uno y con un Sigaltec que hacía del tiro exterior su mayor virtud. Los ataques se imponían a las defensas en un encuentro muy igualado y en el que apenas se notaban los nervios de una final. Un parcial de 0-10 (14-25) gracias a varios robos visitantes permitió al Xiria abrir brecha en el marcador ante un Sigaltec que sufría bajo el tablero y que no acertaba con el aro contrario.

El Sigaltec mejoró en el inicio del segundo cuarto. Fijó mejor en defensa y trató de acelerar el juego con el balón en sus manos recurriendo al talento de Pablo Fernández. El Xiria ya no se encontraba tan cómdoo en las acciones de ataque, como ocurría en algunas fase anteriores, pero seguía dominando el rebote, el gran debe para los de Luis Gabín. El vilagarciano Pablo González se erigía como el mejor jugador de su equipo, manteniendo al equipo con acciones brillantes, especialmente con varios triples. Uno de ellos sirvió para conseguir la igualada (43-43) ante un Xiria que tenía más problemas para controlar el encuentro. En los últimos 17 segundos, los de Carballo anotaron cinco puntos que le permitieron ir al descanso con 44-52 en el marcador.

Tras el descanso, el Xiria volvió a recuperar su fiabilidad ante el aro contrario. Un parcial de 0-7 (44-59) rompió a los vilagarcianos, que comenzaron a acusar el cansancio y a pagar muy caro su escaso dominio del rebote. Al equipo de Gabín le costó reaccionar ante un rival que se encontraba muy cómodo y que explotaba todas sus virtudes sin que el Sigaltec tuviese opciones de llevar el partido a su terreno. En el último cuarto, el Sigaltec trató de reaccionar ante un Xiria que comenzó a alargar sus posesiones, dejando sin opciones a un Sigaltec que acabaría perdiendo 66-82.