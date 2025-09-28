Baloncesto | Copa Galicia
El Sigaltec se queda sin premio
Los vilagarcianos pagaron su falta de efectividad en el rebote y el Xiria impuso su físico (66-82)
A. G.
No pudo ser. El Xiria de Carballo dio muy pocas opciones al Sigaltec CLB de llevarse la Copa Galicia en el duelo que ayer disputaron en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía. El equipo de Luis Gabín luchó de forma denodada pese a ir siempre a remolque en el marcador, pero falló en el rebote, dominado por el Xiria, y se vio un punto por debajo en el físico, especialmente bajo tablero. Los vilagarcianos resistieron lo que le duró la gasolina a Pablo Fernández, el mejor de su escuadra, pero tuvieron que acabaer bajando la cabeza por 66-82.
Ambos equipos saltaron al campo a un ritmo muy alto, con un Xiria aferrándose a la versatilidad de Rubén Rey en el uno contra uno y con un Sigaltec que hacía del tiro exterior su mayor virtud. Los ataques se imponían a las defensas en un encuentro muy igualado y en el que apenas se notaban los nervios de una final. Un parcial de 0-10 (14-25) gracias a varios robos visitantes permitió al Xiria abrir brecha en el marcador ante un Sigaltec que sufría bajo el tablero y que no acertaba con el aro contrario.
El Sigaltec mejoró en el inicio del segundo cuarto. Fijó mejor en defensa y trató de acelerar el juego con el balón en sus manos recurriendo al talento de Pablo Fernández. El Xiria ya no se encontraba tan cómdoo en las acciones de ataque, como ocurría en algunas fase anteriores, pero seguía dominando el rebote, el gran debe para los de Luis Gabín. El vilagarciano Pablo González se erigía como el mejor jugador de su equipo, manteniendo al equipo con acciones brillantes, especialmente con varios triples. Uno de ellos sirvió para conseguir la igualada (43-43) ante un Xiria que tenía más problemas para controlar el encuentro. En los últimos 17 segundos, los de Carballo anotaron cinco puntos que le permitieron ir al descanso con 44-52 en el marcador.
Tras el descanso, el Xiria volvió a recuperar su fiabilidad ante el aro contrario. Un parcial de 0-7 (44-59) rompió a los vilagarcianos, que comenzaron a acusar el cansancio y a pagar muy caro su escaso dominio del rebote. Al equipo de Gabín le costó reaccionar ante un rival que se encontraba muy cómodo y que explotaba todas sus virtudes sin que el Sigaltec tuviese opciones de llevar el partido a su terreno. En el último cuarto, el Sigaltec trató de reaccionar ante un Xiria que comenzó a alargar sus posesiones, dejando sin opciones a un Sigaltec que acabaría perdiendo 66-82.
Ficha Técnica:
66-82
Sigaltec CLB - Xiria Carballo
Sigaltec CLB: Óscar Castaño ((2), Jorge Rodríguez (2), Pablo Fernández (29), Miguel Gil (5), Adrian Kovac (2) -quinteto inicial- Mateo Bello (6), Raúl Santórum (2), Patricio Sequeira (0), Pedro Sabugueiro (8), Daniel Rey (0), Aarón Monteagudo (8) y Carlos Caamaño (2).
Xiria Carballo: Manuel Oillataguerre (7), Lorenzo Sánchez (0), Darnell Snyers (9), Álex Iglesias (14), Rubén Rey (14) -quinteto inicial- Sergio Yubero (2), Nico Gerpe (0), Pedro Carvalho (7), Roi Reguera (0), Nacho Luaces (0), Curtis Larousse (12) y Carlos Varela (17).
Parciales: 19-25; 44-52 (25- 27); 56-75 (12- 23); 66-82 (10-7)
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche