Arosa y Céltiga se miden a los dos invictos de la liga

Arosa y Céltiga tendrán hoy dos duros huesos que roer ya que ambos se van a enfrentar a Alondras y Compostela respectivamente, los dos únicos equipos que cuentan sus partidos por victoria. Los arlequinados viajan al campo de O Morrazo (17.30 horas) con el objetivo de revertir la situación en un enfrentamiento directo por la zona noble que ven ya a cuatro puntos tras las dos igualadas consecutivas ante Gran Peña y Lugo B.

Gonza,técnico del Arosa, reconocía ayer que «nos está costando gestionar le resultado a favor, pero nos quedamos con la parte positiva que el otro día hicimos 80 minutos a un nivel muy alto. Queremos competir mejor y ser capaces de mantener el resultado. No queremos que vuelva a suceder» lo ocurrido contra el Lugo B. El técnico arlequinado conoce bien al rival, ya que entrenó allí la pasada campaña, «vamos con la intención de adaptarnos al campo lo más rápido posible y con la intención de mantener la concentración los 90 minuto», pero sobre todo, «mejorar nuestros registros».

El otro duelo de la jornada será la visita del Compostela al Salvador Otero (18.00 horas). Los compostelanos llegan a A Illa con la intención de seguir mandando en la categoría y regresar por la vía rápida a 2ª RFEF. Enfrente tendrán a un Céltiga que ha disputado todos sus partidos hasta el final y que, en el último partido jugado como local, endosó una goleada al Somozas, mostrando que cuenta con muchas alternativas para definir ante la meta contraria.

Por su parte, el Cambados recibe a un Barco en Burgáns (18.00 horas) que todavía no sabe lo que es puntuar y ocupa la penúltima posición de la clasificación. Los cambadeses saldrán al campo con la intención de sumar su primera victoria de la temporada, tras cerrar dos empates y perder por la mínima en Compostela, donde los de Pénjamo ofrecieron una gran imagen, poniendo en apuros al máximo aspirante al ascenso.