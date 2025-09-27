El Memorial Adolfo Pedrido mueve ficha

Fexdega será hoy el epicentro del ajedrez gallego con la celebración del XXXI Memorial Adolfo Pedrido, que reunirá a 200 jugadores en una intensa jornada. El torneo dará comienzo a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 20.00, momento de la entrega de premios.

La cita se articula en dos circuitos diferenciados: el Internacional Sénior, de carácter absoluto, y el de Promoción, en el que competirán jóvenes de categorías que van desde sub-8 hasta sub-14. «El Club Fontecarmoa es uno de los más activos de la ciudad; llevan 31 años organizando esta importante prueba, por eso es un honor colaborar con ellos», destacó el concejal de Deportes, Carlos Coira, durante la presentación del evento.

El Memorial contará con la presencia de varios nombres destacados del panorama internacional, como el uzbeko Ibragim Khamrakulov, el caboverdiano Amarelle o el venezolano Alexander Zambrano. El club anfitrión, Fontecarmoa, aporta un nutrido grupo de 70 participantes, entre ellos el maestro internacional Julio Suárez. «El nivel competitivo será alto: hablamos de unos 20 jugadores que superan los 2.000 puntos ELO y de once con títulos de grandes maestros o maestros internacionales», explicó el presidente del club, Ángel Vilas.

La prueba sénior forma parte del Circuito Gallego de Ajedrez de la Federación, en concreto es la número 14 de las 15 programadas este año. De ella saldrán los nombres que competirán en la gran final del 12 de octubre en Zas.

Los mejores jugadores recibirán premios en metálico de entre 300 y 30 euros, además de trofeos y camisetas conmemorativas como muestra de agradecimiento. La dotación económica está financiada íntegramente por la Fundación de Deportes.