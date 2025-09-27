Os Ingleses arranca la temporada ante Mareantes

El Os Ingleses de Vilagarcía abre este fin de semana una nueva temporada, marcada por la puesta en marcha de un formato único en la liga senior masculina de Galicia, que reunirá a 13 clubes agrupados en 11 equipos. Una competición que promete máxima igualdad y en la que el Kaleido Universidade de Vigo, vigente campeón, defenderá el título.

Los jugadores sénior de David Lema han podido medir fuerzas en la preparación con el propio Kaleido en una sesión conjunta de entrenamiento, lo que ha servido para testar su nivel antes del debut. El estreno liguero llegará este domingo, cuando se enfrenten al combinado Mareantes/Barbanza Clínica Mares RC en el Campo de Santa Lucía de Rianxo (11.00 horas).

El club vilagarciano también refuerza su apuesta por la cantera, manteniendo la alianza UTE Rías Baixas RC junto al Pontevedra RC en las categorías M16 y M18, mientras que el equipo M14 competirá como parte del Mareantes RC, en una colaboración que sigue consolidando la red del rugby en la comarca.

Con estos compromisos, Os Ingleses RC ponen en marcha una campaña en la que aspiran a seguir creciendo como club, tanto en sénior como en base.