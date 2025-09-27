El Inelsa Asmubal alza el telón del curso ante la Sar en Coirón

Arranca el Inelsa Solar la liga y lo hace como local recibiendo en Coirón a la Sar Rodavigo (20.00 horas). Una temporada más con entrada gratuita en el pabellón con el objeto de que la afición arrope en buen número al equipo verdinegro.

El entrenador Juan Costas reconoce que «esta será una temporada de transición con un plantel en renovación, en la que tendrán minutos jóvenes promesas juveniles que están llamadas a liderar ese futuro relevo generacional». Entre ellas, Alba Domínguez, Claudia Vera y Raquel Muñiz, más, por abajo en su último años cadete, una portera como María Beis que ilusiona. «El objetivo –explica Juan Costas- es que, siendo realista y pese a haber ganado la liga la pasada temporada, tenemos que ser humildes metidos en este proceso, y el objetivo, en un club modesto como este, será el de mantener la categoría».

Agrega que «claro que lo realmente interesa es, cuando menos, no pasar apuros porque, si lo logramos y nos sentimos holgados, podremos trabajar mejor con esas juveniles pudiendo disponer de más minutos en el primer equipo».

En cuanto a las caras nuevas, la última es la incorporación de Nicole, primera línea brasileña que mismo he debutado como internacional con su selección, que está ya en Meaño, pero aún pendiente de flecos, por lo que su presencia es duda para hoy. Se trata de una incorporación llamada a suplir la baja de la dominicana Danilza Liranzo, que ha decidido regresar a su país. Las otras novedades hoy en Coirón luciendo la elástica verdinegra son la portera Irene Ríos y la pivote Irene Romero, dos jóvenes promesas que llegan de Cangas. Y, en el capítulo de bajas, muy sensibles las dos porteras que habían sido clave para el título de liga de la pasada temporada, Guadalupe Larralde y Nadia Vázquez. La primera optó por jugar en Zaragoza y estar más cerca de su País Vasco, y la segunda que, por cuestión laboral, decidió quedarse cerca de su Xiria en Autonómica. También cursó baja la extremo Paula Rey.

Hoy, enfrente, una Sar con mucha gente joven y donde las referentes de cara al gol siguen siendo Ángel Olivera y Sandra Fernández.