El Arosa juvenil busca mantener su imbatibilidad ante el Solares

La tercera jornada en División de Honor Juvenil lleva al Arosa a tierras cántabras donde mañana espera el Solares Medio-Cudeyo a las 12.00 horas.

A la cita se presentan los de David López «Perú» con cuatro puntos en las dos jornadas disputadas y una reciente victoria ante la Gimnástica de Torrelavega. Por contra, el Solares suma un punto tras su empate de la pasada jornada ante el Roces.

Los cuatro tantos encajados por los cántabros hasta la fecha dan cuenta de donde podrá estar un factor llamado a ser determinante. No obstante, los tres puntos que suman a favor dejan también constancia de su potencial ofensivo.

En Primera Autonómica también hay partido esta tarde (19.00 horas) en A Senra con el duelo comarcal entre el Ribadumia y el San Martín.

Los aurinegros son líderes después de tres jornadas y contando sus partidos por victorias. La última de ellas, la más convincente tras el 1-4 en As Cachizas ante el Dena. Por su parte, los de Vilaxoán vienen de ganar su primer partido ante el Abanqueiro y llegarán a Ribadumia con afán de consolidar su reacción.