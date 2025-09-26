El Xuven festeja el Albariño con canastas masculinas y femeninas

Un año más el Xuven de Cambados será anfitrión del Torneo do Albariño, una cita en la que el club anfitrión será doblemente protagonista.

A las 18.00 horas de mañana sábado, el Xuven Pepa A Loba se medirá al Estudiantes de Pontevedra, una categoría superior. A continuación (20.00 horas) tendrá lugar el partido femenino entre el Xuven Igualdade y el Compañía de María de Santiago. Todo ello con entrada gratuita para promocionar el baloncesto.