Baloncesto | Amistosos
El Xuven festeja el Albariño con canastas masculinas y femeninas
O Pombal acoge un torneo con dos partidos mañana sábado
Cambados
Un año más el Xuven de Cambados será anfitrión del Torneo do Albariño, una cita en la que el club anfitrión será doblemente protagonista.
A las 18.00 horas de mañana sábado, el Xuven Pepa A Loba se medirá al Estudiantes de Pontevedra, una categoría superior. A continuación (20.00 horas) tendrá lugar el partido femenino entre el Xuven Igualdade y el Compañía de María de Santiago. Todo ello con entrada gratuita para promocionar el baloncesto.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona