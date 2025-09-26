Atletismo | XXIV Carreira Popular Festa do Marisco
O Grove dará la salida a 350 participantes
La tradicional prueba atlética se celebrará el domingo sobre 10 kilómetros
Este domingo 28 de septiembre o Grove celebrará la Carreira Popular de la Festa do Marisco, que alcanza ya su 24ª edición con más de 350 inscritos. La prueba absoluta recorrerá el núcleo urbano y la isla de A Toxa a lo largo de 10 kilómetros, con salida (10.00 horas) y meta en el Paseo de Confín. Las categorías menores saldrán a las 11.30 horas.
El cartel de participantes presenta nombres como el del marinense David de la Fuente. También estarán en liza corredores como Pablo Otero, natural de A Illa, y el cambadés Amadeo Abal. En categoría femenina, la gran favorita es Uxía Pérez Bugarín, vencedora en 2024 y reciente ganadora en Porriño.
La representación local será amplia, con nombres destacados como Yago González Mourelos, cuarto el año pasado, o Santiago Falcón, veterano en categoría máster que confía en colarse entre los diez primeros de la general.
La jornada repartirá un total de 68 trofeos entre todas las categorías, además de una medalla conmemorativa para los menores participantes. Los tres primeros clasificados absolutos, tanto en hombres como en mujeres, compartirán una bolsa económica de 1.500 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona