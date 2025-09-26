O Grove dará la salida a 350 participantes

Este domingo 28 de septiembre o Grove celebrará la Carreira Popular de la Festa do Marisco, que alcanza ya su 24ª edición con más de 350 inscritos. La prueba absoluta recorrerá el núcleo urbano y la isla de A Toxa a lo largo de 10 kilómetros, con salida (10.00 horas) y meta en el Paseo de Confín. Las categorías menores saldrán a las 11.30 horas.

El cartel de participantes presenta nombres como el del marinense David de la Fuente. También estarán en liza corredores como Pablo Otero, natural de A Illa, y el cambadés Amadeo Abal. En categoría femenina, la gran favorita es Uxía Pérez Bugarín, vencedora en 2024 y reciente ganadora en Porriño.

La representación local será amplia, con nombres destacados como Yago González Mourelos, cuarto el año pasado, o Santiago Falcón, veterano en categoría máster que confía en colarse entre los diez primeros de la general.

La jornada repartirá un total de 68 trofeos entre todas las categorías, además de una medalla conmemorativa para los menores participantes. Los tres primeros clasificados absolutos, tanto en hombres como en mujeres, compartirán una bolsa económica de 1.500 euros.