Vilagarcía acoge el final de la XIII Marcha Ciclista Unificada

Vilagarcía será el escenario el próximo 5 de octubre de la etapa final de la XIII Marcha Ciclista Unificada de Special Olympics Galicia, en la que participarán 68 deportistas. La salida tendrá lugar en la Praza da II República y el recorrido será de 13 kilómetros, con inicio a las 11.30 horas tras un acto inaugural previsto desde las 10.15 horas.

El alcalde, Alberto Varela, destacó durante la presentación del evento que Vilagarcía «es una ciudad ideal para peatones y usuarios de bicicleta, no solo porque carece de cuestas, sino por la apuesta realizada desde el Concello para crear infraestructuras adecuadas, como los carriles bici».

La marcha, que arrancará el día 2 de octubre en Barreiros (Lugo) y continuará el 3 en Pereiro de Aguiar (Ourense) y el 4 en Santiago de Compostela, culminará en Vilagarcía, donde se concentrará la mayoría de participantes. En total, serán 206 deportistas los que tomen parte en las cuatro etapas. La asociación local Con Eles actuará como anfitriona, junto con entidades como As Burgas (Ourense), Aspas (Santiago), San Francisco (Vigo) y Prodeme (Monforte de Lemos), además de ciclistas de los clubes de Monforte y Vilagarcía.

El concejal de Deportes, Carlos Coira, confirmó su participación y agradeció la labor de Special Olympics, «que derriba barreras y hace que la actividad física llegue a todos por igual». Por su parte, el responsable de la entidad, Eladio Fernández, subrayó el papel del deporte como «instrumento de inclusión y estimulación clave en el día a día de las personas con discapacidad», y celebró que la marcha crezca año tras año.

El recorrido en Vilagarcía llevará a los ciclistas desde la plaza de la II República hacia Vilaxoán, con retorno a la ciudad a la altura del club de remo, pasando por la avenida Valle-Inclán, la plaza de abastos, Doctor Tourón, plaza de España, San Roque y la rotonda de las Carolinas, para continuar hasta el polígono de Trabanca y regresar de nuevo a la plaza. La entrega de medallas y trofeos está prevista para las 14.00 horas.