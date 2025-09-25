El Sigaltec jugará la final de la Copa Galicia en su casa

El Sigaltec ha confirmado su excelente pretemporada con la clasificación para la final de la Copa Galicia de 3ª FEB, un logro que rubricó con una nueva victoria en la cancha del Bosco Salesianos de Ourense (65-66). Aunque ya estaba clasificado tras imponerse previamente a Rosalía y Chantada, el conjunto dirigido por Luis Gabín no bajó el pistón y cerró la liguilla con pleno de triunfos.

El partido resultó muy igualado, con un Bosco más entonado en los primeros compases. La defensa física de los ourensanos impidió que los vilagarcianos desplegasen su habitual ritmo alto de juego. Aun así, el Sigaltec logró mantenerse en el marcador y fue encontrando mejores sensaciones con el paso de los minutos.

El mayor control del rebote de los ourensanos se vio aliviado para los de Fontecarmoa con los errores bajo tablero de los interiores ourensanistas. Un hecho que fue determinante para que las ventajas locales no tomasen un cariz más preocupante.

El giro decisivo llegó tras el descanso, con un parcial de 9-32 que inclinó definitivamente la balanza. Los errores desde el tiro libre en los instantes finales dieron opciones a los locales, que dispusieron del último ataque, pero el marcador ya no se movió del 65-66.

Con este resultado, el Sigaltec disputará la final este sábado a las 19.00 horas en el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa, donde se medirá al Xiria Carballo, rival que ha ganado los cuatro encuentros disputados en el otro grupo de clasificación. Las entradas tienen un precio de 3 euros y están disponibles en el portal A Taquilla de Abanca.

El equipo dirigido por Luis Gabín tendrá enfrente a un Xiria que también cerró invicto su clasificación. / Iñaki Abella

La Federación Gallega de Baloncesto ha concedido a Vilagarcía la posibilidad de albergar un evento que confirma que el Sigaltec posee cualidades más que solventes para competir a buen nivel en 3ª FEB tras su histórico ascenso.

EncestaRías Women

La cita del sábado será solo el preludio de un fin de semana de mucho y buen baloncesto en Vilagarcía, ya que el domingo se celebrará la primera edición del EncestaRías Women en el mismo escenario, el pabellón Sara Gómez.

El torneo reunirá a dos partidos de alto nivel: a las 17.00 horas se enfrentarán el Ensino de Lugo y el Barcelos portugués, ambos de máxima categoría en sus ligas nacionales, mientras que a las 19.00 horas se medirán el Mariscos Antón Cortegada y el Maristas Coruña, dos de los aspirantes a pelear en la zona alta de la Liga Femenina 2.

La expectación es grande en torno a esta nueva iniciativa, que nace como homenaje al baloncesto femenino y con voluntad de continuidad. Los socios del CLB y del Cortegada, así como los menores de 18 años, tendrán entrada gratuita. Para el resto del público adulto, el precio será de 5 euros con acceso a una rifa para participar en los diferentes sorteos.

La asociación EncestaRías, además de rendir homenaje a todas las mujeres que forman o han formado parte del baloncesto femenino en Vilagarcía, ha querido favorecer en todo lo posible tanto a Mariscos Antón Cortegada como al Sigaltec. Para ello, todos aquellos aficionados que quieran acceder gratuitamente a ambos partidos podrán retirar el carné de ambos equipos vilagarcianos el domingo en el propio pabellón.