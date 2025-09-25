Una buena jornada para tomar referencias

A punto de cumplirse el primer mes de competición, la cuarta jornada de la 3ª RFEF se presenta como un test de gran valor para calibrar las aspiraciones de los tres representantes arousanos. Tanto Arosa, como Céltiga y Juventud de Cambados afrontan partidos con rivales de signo muy distinto, pero en todos los casos cargados de simbolismo y trascendencia más allá de los tres puntos en juego.

El Arosa llega al choque con cinco puntos en la clasificación y con la sensación de que pudo ser mayor su botín. Los de Gonza Fernández han visto cómo se les escapaba la victoria en los últimos minutos tanto ante el Gran Peña como frente al Lugo B, pese a haber ido por delante en el marcador. Ahora, tras ese sabor agridulce, se desplazan al campo del Alondras (domingo, 17.30 horas), uno de los equipos más en forma del campeonato.

El cuadro morracense, dirigido por Rafa Villaverde, ha firmado un inicio impecable: tres victorias en otros tantos partidos, sin encajar un solo gol y mostrando un notable poderío ofensivo. Racing Villalbés (0-2), Noia (1-0) y Atlético Arteixo (0-4) han sido sus víctimas hasta la fecha, confirmando el potencial colectivo de un grupo que además cuenta con individualidades diferenciales como Adrián Cruz, Yelco Alfaya o los exarosistas Luismi y Javi Pereira. Enfrentarse a un rival así, y hacerlo en su feudo, supone para el Arosa una oportunidad de oro para dar un golpe en la mesa y confirmar que puede aspirar a todo este curso.

Los de A Illa tendrán enfrente al máximo favorito al ascenso. / Iñaki Abella

El Céltiga vive un arranque ilusionante en su regreso a la categoría. Su contundente triunfo por 5-0 ante el Somozas ya puso de manifiesto la fortaleza del equipo de Luis Carro en el Salvador Otero, un factor que pretenden explotar de nuevo este domingo (18.00 horas) frente al Compostela.

Los santiagueses, aspirantes naturales al ascenso, son junto al Alondras los únicos que cuentan sus partidos por victorias. Ha superado a Barco (2-0), Boiro (1-3) y Cambados (2-1), mostrando solidez defensiva y pegada ofensiva. En este último aspecto, los de A Illa no tienen nada que envidiarles: ambos conjuntos suman siete goles en tres partidos, lo que augura un encuentro abierto y con alternativas.

Los amarillos necesitan tres puntos revitalizantes ante el Barco. / Iñaki Abella

En Burgáns, también el domingo a las 18.00 horas, el Juventud de Cambados tiene delante una oportunidad ideal para estrenar su casillero de triunfos. Tras caer en el Vero Boquete de Santiago ante el Compostela, los de Pénjamo reciben a un Barco en horas bajas: los ourensanos son el único equipo de la categoría que aún no sabe lo que es marcar un gol y, junto con el Silva, el único que ha perdido los tres partidos disputados.

Más allá de lo que dicten los marcadores, este fin de semana servirá para medir la solidez y ambición de los tres equipos arousanos. El Arosa se enfrenta a un líder invicto y tendrá que demostrar que puede competir en campos de máxima exigencia; el Céltiga, con la moral alta, aspira a tumbar a otro de los grandes favoritos y confirmar que su regreso a 3ª RFEF no es testimonial; y el Juventud de Cambados tiene la obligación de convertir en victoria la ocasión más propicia de lo que va de curso.

En definitiva, una jornada que puede marcar tendencia en el arranque liguero.