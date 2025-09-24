Rodríguez y Ezumah ya están a disposición de Manu Santos

Los problemas de visados de las jugadoras americanas del Cortegada parecen ya solucionados. El equipo que dirige Manu Santos ya tiene a su disposición a la base Damaris Rodríguez, llegada a Vilagarcía el pasado lunes, mientras que la ala-pívot Christabel Ezumah está previsto que llegue hoy a la ciudad para incorporarse a los entrenamientos esta misma semana. Queda pendiente la llegada de la alero Maira Horford, que todavía no solucionó los problemas con el visado, aunque si todo transcurre como se espera en el club, podría llegar unos días antes del inicio de liga.