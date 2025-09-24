Liam Puceiro vence en el Torneo de Narón

El Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía participó en el Torneo de Promoción de Narón, en la categoría sub-8, con un único integrante, Liam Puceiro, que se acabaría llevando el oro. Puceiro disputó un torneo perfecto, acabando invicto tras ceder tan solo unas tablas, lo que le permitió subirse a lo más alto del podio. Puceiro es segundo en el Circuito Galego de Promoción.