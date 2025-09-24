Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ajedrez

Liam Puceiro vence en el Torneo de Narón

R. A.

Vilagarcía

El Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía participó en el Torneo de Promoción de Narón, en la categoría sub-8, con un único integrante, Liam Puceiro, que se acabaría llevando el oro. Puceiro disputó un torneo perfecto, acabando invicto tras ceder tan solo unas tablas, lo que le permitió subirse a lo más alto del podio. Puceiro es segundo en el Circuito Galego de Promoción.

