El dragón que se alimenta en O Grove

Fue una modalidad que el Breogán decidió implementar hace casi cuatro años pensando más en formar a los más jóvenes como paso previo a la canoa que en luchar por títulos para el club. Sin embargo, el crecimiento que está experimentando la modalidad del barco dragón, especialmente entre mujeres sénior y veteranas que nunca habían practicado un deporte con anterioridad, lo ha convertido en una de las referencias del club. Tal es así que la entidad viene de subirse al podio nacional en el Campeonato de España disputado en Verducido, donde sumaron siete medallas en las diferentes modalidades.

Félix Lamas, presidente de la entidad, reconoce que el crecimiento que ha experimentado el barco dragón en O Grove ha sido espectacular. «Esta temporada hemos tenido a medio centenar de personas en las regatas, lo que supone una cifra muy alta, y lo mejor de todo, es que todos están implicados en el proyecto», explica antes de recordar que el club adquirió un barco sobre 2019 para entrenamientos de los más pequeños «pero aquello no cuajó, así que decidimos contactar con varias mujeres y la cosa comenzó a crecer, comenzamos a recuperar a gente que ya dejara de remar y a sumarse personas que nunca habían practicado un deporte y que ahora están muy implicados en el proyecto». Una de las cuestiones que influye en este «enganche» es que «es para todas las edades, es fácil de practicar y crea un buen ambiente social lo que ayuda a que la gente de mayor edad se anime». No siempre resulta fácil reunir a todos los integrantes de las tripulaciones, donde la mayoría es femenina, por eso «fijamos cuatro entrenamientos a la semana para facilitar que la gente pueda acudir a aquellos que coincidan con sus horarios».

Recuerda Lamas que este deporte está recomendado para mujeres que han sufrido cáncer de pecho, e incluso, cuenta con una modalidad específica para tripulaciones que han sufrido esta enfermedad. En el Breogán «contamos con varias mujeres que han pasado esa situación, pero no para completar una embarcación», que tiene que contar con un mínimo de 12 tripulantes (diez palistas, un tambor que marca el ritmo d ela palada, y un timonel).

Si la modalidad triunfa entre los más veteranos, no está ocurriendo lo mismo con los más jóvenes, a los que está costando más atraerlos a remar en el barco dragón, reconoce Lamas. Sin embargo, la Federación Galega de Piragüismo se está esforzando en convertir su paso por esa embarcación como el primer contacto con el piragüismo a través del programa Xogade, que ha llevado a más de 4.000 escolares a Verducido para palear al ritmo del tambor de un dragón.

Lamas reconoce que «este deporte está en crecimiento, como demuestra el hecho de que una empresa catalana que fabrica las embarcaciones puso a disposición de los clubs que participaban en Verducido seis embarcaciones y cinco de ellas ya fueron compradas y el número de licencias está creciendo a un gran ritmo». El Breogán cuenta con dos barcos para doce tripulantes, pero ya piensa en incrementar la flota adquiriendo una embarcación para 22 tripulantes, la modalidad más multitudinaria del barco dragón, aunque el coste, unos 10.000 euros, es un tanto elevado.