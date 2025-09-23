El Sigaltec CLB jugará la final de Copa Galicia

La final de la Copa Galicia, torneo organizado por la Federación Galega de Baloncesto para equipos de 3ª FEB, tendrá acento vilagarciano gracias a los resultados que está consiguiendo el Sigaltec CLB. El equipo de Luis Gabín ha vencido los dos encuentros que ha disputado en la liguilla, superando por 78-73 al Ulla Oil Rosalía de Santiago y por 83-68 al Ucoga Seguros CB Chantada, dos de las escuadras más complicadas del torneo y de su categoría.

Con estas dos victorias, los vilagarcianos se garantizan su presencia en la final de la Copa Galicia, aunque todavía tienen pendiente el duelo que les medirá al Solgaleo Bosco Salesianos de Ourense el próximo jueves, a las 20.00 horas en el Municipal de Os Remedios.

El equipo de Luis Gabín está dejando muy buenas sensaciones en este inicio de campaña, especialmente en el duelo contra el CB Chantada, que cuenta con una de las plantillas más completas de la categoría. Los vilagarcianos se aprovecharon de la jornada espesa que tuvieron los tiradores lucenses y aprovecharon el rebote ofensivo para ir sacando una ventaja que acabaría siendo definitiva. En el duelo brilló el vilagarciano Pablo Fernández, que anotó 25 puntos y fue clave en el despegue del equipo en el tercer cuarto.

El posible rivl para esa final está todavía por definir, ya que en el otro grupo está todo mucho más igualado. Tienen opciones de ser rivales del Sigaltec CLB, el Carballo, Culleredo o Estudiantes de Lugo.