El EncestaRías Women coge el relevo de la X edición del torneo

Tras un fin de semana de éxito en Pontevedra, donde se celebró la X edición del torneo, el EncestaRías ya trabaja en la que será la primera edición femenina de su historia, una cita que se va a desarrollar en Vilagarcía el próximo domingo, con dos encuentros de nivel y con un cartel muy atractivo para los aficionados del baloncesto femenino. Uno de los responsables del torneo, Diego Doval, reconocía ayer que la décima edición del EncestaRías ha tenido «el mejor cartel de su historia, con la presencia de tres equipos de Euroliga y con un nivel de juego espectacular». Para muestra, un botón, el Real Madrid, que partía como gran favorito para hacerse con el torneo, quedó eliminado en las semifinales por el Breogán de Lugo, que acabaría cayendo en la final ante el Valencia.

«Conseguir juntar a tres equipos de Euroliga es muy complicado, pero nuestra intención es, a base de cumplir con los equipos, intentar mantener ese nivel en próximas ediciones, porque mantenerlo es casi imposible», explica Doval. El atractivo del torneo se visualizó en que más de 2.000 personas abarrotaron cada día el Pabellón dos Deportes de Pontevedra.

El vilagarciano ya está centrado en la organización del EncestaRías Women, una iniciativa que pretende ser un homenaje a todas las mujeres de la ciudad que han formado parte o impulsado este deporte que ha dado nombres como el de Sara Gómez, cuyo nombre luce en el pabellón de Fontecarmoa.

Será allí donde se enfrenten el domingo, a partir de las 17.00 horas, el Ensino de Lugo con el Barcelos portugués. El primero milita en la Liga Femenina Endesa, mientras el segundo juega en la primera división lusa, «un encuentro de nivel y atractivo para el espectador». El segundo duelo se disputará a las 19.00 horas y enfrentará al Mariscos Antón Cortegada con el Maristas de A Coruña, duelo que ya se vivió en la ciudad herculina con motivo de la Copa Galicia. El encuentro servirá para ver la evolución del proyecto que lidera Manu Santos que, es muy probable, que pueda contar con alguna de las tres jugadoras americanas, ya que el club aguardaba que, al menos dos de ellas, lleguen a lo largo de esta semana tras solucionar sus problemas con el visado.