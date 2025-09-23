Cataluña reina en la ría de Arousa

El equipo de Cataluña fue el vencedor de la Regata de la Mujer que, durante todo el fin de semana, se disputó en aguas de la ría de Arousa, con epicentro en el Centro Galego de Vela. El equipo de «El Balís» fue el mejor de las 14 mangas disputadas pese a que las cuatro tripulantes (María, Jana, Lucia y Martina) nunca habían navegado juntas. Eso no fue impeidmento para sumar a su palmarés también el premio a la regularidad que otorgaba la Dipuytación de Pontevedra.

Las Baleares del Real Club Náutico de Palma, con Gabriela Morell, ajustaban la segunda plaza a muy poca distancia del oro, con tan sólo 1 punto de diferencia después de 14 pruebas. Esto da buena muestra del nivel vivido estos días en Vilagarcía.

Las canarias, con Cristina Martínez Doreste, se hacían con el bronce, después de una primera jornada en la que reinaban como líderes, salvando el segundo día de la regata gracias a los descartes, aunque se quedaban fuera del podio. El tercer día les ha dio la oportunidad de volverse a encontrar con los aciertos y se metían finalmente en el tercer peldaño con 33 puntos.

Finalmente, Galicia fue cuarta, una expedición representada por el equipo de regatas del Real Club Náutico de Vigo, con Paula Ríos a la caña. Empataban a 33 puntos con las Canarias, pero el mejor average de las isleñas les daba la ventaja para no descolgarse del bronce.