El Balonmán Arousa se queda sin premio tras caer en Meaño

Cayó en Carril el Balonmán Arousa en el duelo de rivalidad comarcal ante el Croquetería El Crack Asmubal Meaño por 32-34, derrota que frustra el paso a la fase final de la copa del equipo vilagarciano. Lo hizo en un partido igualado que en el que los de Javi Luengo dominaron en el primera parte, pero que al descanso neutralizaban los meañeses.

La segunda parte fue de iniciativa verdinegra en el marcador, imponiendo su velocidad. El Arousa intentó aferrarse al partido, con un empate que servía a los vilagarcianos. Pero dos tantos del meañés Yeray Méndez rompieron el sueño vilagarciano y finiquitar el choque con un 32-34 amargo para los locales. En la anotación destacar los 8 goles del Diego García, máximo realizador del partido, mientras por parte meañesa la dupla Brais Vázquez y Thiago de Oliveira rubricaron su buena actuación son siete tantos cada uno.