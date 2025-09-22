Jarro de agua fría en A Lomba
El Arosa desperdicia una ventaja de 2-0 y acaba cediendo un empate contra el Lugo B que sabe a poco
Los locales fueron mejores y gozaron de las mejores oportunidades
Arosa y Lugo B firmaron ayer en A Lomba un empate a dos goles que supo a poco a los locales. A falta de poco más de cinco minutos para el final del partido iban ganando 2-0; habían sido muy superiores durante casi todo el encuentro y disfrutado de las mejores oportunidades. Pero, tal y como ya quedó demostrado hace quince días en el estreno liguero contra el Silva, un 2-0 en A Lomba no es suficiente para bajar la verja.
Los arlequinados tuvieron más el balón y generaron las acciones más peligrosas, pero quedaron sin gasolina en los tramos finales de ambas partes. En la primera, la caída de tensión se saldó sin daños; pero en la segunda mitad, los despistes suelen pagarse más caros, y el Lugo B supo aprovechar su oportunidad para empatar un partido con el que probablemente ya no contaban.
El Arosa empezó mejor, y apenas había pasado un minuto cuando a Martín Diz se le escapó el control de un balón que conducía por la banda cuando se disponía a encarar a Candal, el portero visitante. El 11 arlequinado fue un dolor de muelas constante para la zaga del Lugo B durante la primera media hora. A los locales no les costaba demasiado encontrar los huecos por los que colarse, aunque a la hora de la verdad remataban sin pólvora. Remeseiro, el propio Martín Diz o Rivera tuvieron en sus botas la posibilidad de estrenar el marcador. No lo hicieron, y pasada la media hora, los rojiblancos lograron sacudirse la presión y metieron un par de sustos a la parroquia local. Sin embargo, y cuando mejor estaba jugando el Lugo B, el Arosa hizo su primer gol. Al filo del descanso, Concheiro cazó un balón dividido en el medio del campo y tras romper la zaga visitante en carrera se plantó ante Candal y le cruzó la pelota por su derecha para subir el 1-0 al marcador.
Tras el paso por vestuarios, el Arosa volvió a asentarse primero sobre el césped. Parte del público todavía estaba buscando sus asientos cuando Rivera estuvo a punto de poner el 2-0 de cabeza, tras un buen centro de Gabri Palmás. Los visitantes hicieron ademán de revolverse, pero Pacheco encarriló el partido para el Arosa tras rematar fuerte y bajo un balón que salió despedido hacia la frontal del área tras un córner sacado por Concheiro. Era el minuto 54.
Con dos goles de ventaja y la sensación de que el tercero podría llegar en cualquier momento, el ambiente en A Lomba era de fiesta contenida. Un par de acciones del joven Lombao, que había salido hacía poco, animaron las gradas por su velocidad y capacidad de desborde. Pero el partido no estaba muerto.
Ibe, que se había pasado toda la tarde corriendo sin descanso para molestar a los centrales y al portero del Arosa, terminaría convirtiéndose en el héroe del Lugo B. Ya avisó con un tiro envenenado que se encontró con Chema. Y en el 83, el rocoso delantero centro lucense consiguió llevarse con él a la defensa local en carrera, y habilitó un pase al hueco para Aday, que fusiló a Chema por bajo.
Los fantasmas del pasado regresaron a A Lomba, y los aficionados empezaron a mirar con saña el reloj. Pero al Arosa le faltó sangre fría para contener a un Lugo B que creyó en sí mismo. El premio lo obtuvieron a dos minutos del final, cuando Ibe recibió un balón de espaldas en la frontal del área. Se revolvió y Samu lo derribó. El árbitro pitó penalti sin dudar. El propio Ibe lo transformó por la derecha de Chema, que se tiró hacia el otro lado.
«No supimos gestionar su primer gol»
El preparador arosista, Gonzalo Fernández, tenía al término del partido sentimientos encontrados. Satisfecho por la entrega y el buen fútbol de su equipo durante la mayor parte del duelo; dolido y preocupado por la forma en que se escapó la victoria. «Metimos nosotros al Polvorín (Lugo B) en el partido». El entrenador local apunta que, «teníamos el partido controlado», y que «tuvimos ocasiones suficiente para ir mucho más que 2-0», pero que el conjunto no supo gestionar el mazazo emocional del primer tanto de Aday.«A nivel de juego estamos bien, hoy hicimos un partido muy completo, pero es cierto que no supimos gestionar su primer gol, y eso hay que mejorarlo, porque esto va de ganar partidos y diez o quince minutos de desconexión te pueden costar uno». El próximo fin de semana, el Arosa visita al Alondras, que marcha líder invicto.
