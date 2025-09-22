Jarro de agua fría en A Lomba

Arosa y Lugo B firmaron ayer en A Lomba un empate a dos goles que supo a poco a los locales. A falta de poco más de cinco minutos para el final del partido iban ganando 2-0; habían sido muy superiores durante casi todo el encuentro y disfrutado de las mejores oportunidades. Pero, tal y como ya quedó demostrado hace quince días en el estreno liguero contra el Silva, un 2-0 en A Lomba no es suficiente para bajar la verja.

Los arlequinados tuvieron más el balón y generaron las acciones más peligrosas, pero quedaron sin gasolina en los tramos finales de ambas partes. En la primera, la caída de tensión se saldó sin daños; pero en la segunda mitad, los despistes suelen pagarse más caros, y el Lugo B supo aprovechar su oportunidad para empatar un partido con el que probablemente ya no contaban.

El Arosa empezó mejor, y apenas había pasado un minuto cuando a Martín Diz se le escapó el control de un balón que conducía por la banda cuando se disponía a encarar a Candal, el portero visitante. El 11 arlequinado fue un dolor de muelas constante para la zaga del Lugo B durante la primera media hora. A los locales no les costaba demasiado encontrar los huecos por los que colarse, aunque a la hora de la verdad remataban sin pólvora. Remeseiro, el propio Martín Diz o Rivera tuvieron en sus botas la posibilidad de estrenar el marcador. No lo hicieron, y pasada la media hora, los rojiblancos lograron sacudirse la presión y metieron un par de sustos a la parroquia local. Sin embargo, y cuando mejor estaba jugando el Lugo B, el Arosa hizo su primer gol. Al filo del descanso, Concheiro cazó un balón dividido en el medio del campo y tras romper la zaga visitante en carrera se plantó ante Candal y le cruzó la pelota por su derecha para subir el 1-0 al marcador.

Tras el paso por vestuarios, el Arosa volvió a asentarse primero sobre el césped. Parte del público todavía estaba buscando sus asientos cuando Rivera estuvo a punto de poner el 2-0 de cabeza, tras un buen centro de Gabri Palmás. Los visitantes hicieron ademán de revolverse, pero Pacheco encarriló el partido para el Arosa tras rematar fuerte y bajo un balón que salió despedido hacia la frontal del área tras un córner sacado por Concheiro. Era el minuto 54.

Con dos goles de ventaja y la sensación de que el tercero podría llegar en cualquier momento, el ambiente en A Lomba era de fiesta contenida. Un par de acciones del joven Lombao, que había salido hacía poco, animaron las gradas por su velocidad y capacidad de desborde. Pero el partido no estaba muerto.

Ibe, que se había pasado toda la tarde corriendo sin descanso para molestar a los centrales y al portero del Arosa, terminaría convirtiéndose en el héroe del Lugo B. Ya avisó con un tiro envenenado que se encontró con Chema. Y en el 83, el rocoso delantero centro lucense consiguió llevarse con él a la defensa local en carrera, y habilitó un pase al hueco para Aday, que fusiló a Chema por bajo.

Los fantasmas del pasado regresaron a A Lomba, y los aficionados empezaron a mirar con saña el reloj. Pero al Arosa le faltó sangre fría para contener a un Lugo B que creyó en sí mismo. El premio lo obtuvieron a dos minutos del final, cuando Ibe recibió un balón de espaldas en la frontal del área. Se revolvió y Samu lo derribó. El árbitro pitó penalti sin dudar. El propio Ibe lo transformó por la derecha de Chema, que se tiró hacia el otro lado.