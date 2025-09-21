El Arosa recibe al Lugo B en A Lomba

El Arosa recibe esta tarde en A Lomba al Lugo B, con el objetivo de reencontrarse con la victoria. El partido es a las 18.00 horas, y los arlequinados tratarán de mantenerse fuertes en casa.

Los otros dos equipos arousanos de Tercera RFEF juegan hoy fuera. El Cambados se desplaza al estadio Verónica Boquete, donde tratará de dar la sorpresa contra uno de los gallos de la competición, como es el Compostela. El partido es a las 18.00 horas. Y el Céltiga se medirá al Estradense, también a las seis de la tarde.

En lo que respecta a la Preferente, el Umia recibe a las 12 del mediodía al Tyde FC, mientras que el Villalonga viaja a Lemos, y juega también a las 12.00 horas.