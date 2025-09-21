FÚTBOL | Tercera RFEF y Preferente
El Arosa recibe al Lugo B en A Lomba
El Cambados viaja al complicado Verónica Boquete, y el Céltiga a A Estrada
A.M.
Arousa
El Arosa recibe esta tarde en A Lomba al Lugo B, con el objetivo de reencontrarse con la victoria. El partido es a las 18.00 horas, y los arlequinados tratarán de mantenerse fuertes en casa.
Los otros dos equipos arousanos de Tercera RFEF juegan hoy fuera. El Cambados se desplaza al estadio Verónica Boquete, donde tratará de dar la sorpresa contra uno de los gallos de la competición, como es el Compostela. El partido es a las 18.00 horas. Y el Céltiga se medirá al Estradense, también a las seis de la tarde.
En lo que respecta a la Preferente, el Umia recibe a las 12 del mediodía al Tyde FC, mientras que el Villalonga viaja a Lemos, y juega también a las 12.00 horas.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»