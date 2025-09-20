El Arousa afronta hoy su primer reto hacia la final

El Balonmán Arousa se juega hoy el pase a la fase final de la Copa Federación en partido que se disputa en el pabellón de Carril a las 19.00 horas. En él recibe al Croquetería El Crack Asmubal Meaño, que el pasado miércoles dejó ir buena parte de sus opciones al caer en Coirón por 27-30 ante el Balonmán Sanxenxo en un encuentro muy apretado.

Para los de Javi Luengo, técnico del club arousano, se trata de su primer logro en los dos años en los que se mantiene activo el equipo sénior masculino en Segunda Autonómica. Sus opciones para clasificar hoy pasan por no perder ante el Asmubal, dado que incluso un empate le otorgaría el punto que precisa el equipo de Vilagarcía de Arousa. Los de Javi Luengo han ganado las dos jornadas previas en su grupo de cuatro equipos, y eso que el sorteo les deparó jugar a domicilio, venciendo primero al Sanxenxo (29-30) y luego al Alca en Ames por (27-32) en dos partidos donde rayaron a un muy buen nivel.

Por su parte en Primera Autonómica el Rasoeiro despidió la Copa con un empate que le otorgó el único punto en su grupo, tras empatar en O Rosal ante el Novás B a 29 goles. Ahora, toca velar armas en espera de una liga que comenzará el último fin de semana de septiembre, y en la que el Rasu se estrenará repitiendo rival en O Rosal ante el Novás.

En el balonmano arousano destacar también el logro del Asmubal femenino juvenil en el play off de ascenso jugado hace uno días en Redondela. En él las meañesas vencieron a sus tres rivales, al Moaña por 41-18, a la Sar por 30-26, y al Bueu Atlético por 30-29, consiguiendo así el ascenso a la División de Oro. Una hornada de jugadoras que, se espera, pueda seguir forjándose y reforzar dentro de unos años al sénior femenino en la División de Plata Nacional.