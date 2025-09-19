Vilagarcía vive la vela en femenino

La Real Federación Galega de Vela organiza, este fin de semana, una nueva edición de la Regata de la Mujer en la que el marco operativo y logístico volverá a estar en las instalaciones del Centro Galego de Vela. La cita con el deporte en femenino es una de las apuestas de la entidad federativa que lleva promocionando desde hace ya algunos años, dentro del proyecto Vela en Femenino – Deporte y Mujer. Con tres jornadas de competición, del 19 al 21 de este mes de septiembre, cinco comunidades se medirán en las aguas arousanas a bordo de los Elliott 6m, embarcación olímpica en Londres 2012 sobre la que las gallegas Támara Echegoyen y Sofía Toro ganaron el oro de la modalidad en Londres 2012, con la asturiana Ángela Pumariega.

Galicia, como anfitriona, recibe a las representantes de Cataluña, Baleares, Región de Murcia y Canarias en un evento en su totalidad en femenino, compuesto por Juezas, Oficiales y Balizadoras que se encargarán de todo el grueso de la logística, tanto en tierra como en la mar. El bocinazo de salida está previsto este viernes a las 14:00h, siendo a las 12:00h el sábado y una hora antes el domingo, con entrega de premios a las 17:00h en la parte vespertina dominical. Loli Camba, Oficial de la Regata, tiene previsto un amplio programa de la competición, en el que contempla la celebración de un número suficiente de pruebas que garanticen que todas las comunidades se hayan enfrentado entre todas, al estilo de los Round-Robin clásicos, todas contras todas.

El campo de la regata estará ubicado en las proximidades del Centro Gallego de Vela, con una previsión de viento variable que irá rolando de suroeste a oeste entre el viernes y el sábado, y con noroeste el domingo, con previsión de algo de lluvia en las dos últimas jornadas de la competición.

La cita está organizada por las reales Federaciones Española y Gallega de Vela, bajo el patrocinio de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y Ence.