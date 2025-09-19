Billarda
A Senra designa a los ganadores de la Copa Xunta
El complejo de Ribadumia acoge las finales este fin de semana
El Concello de Ribadumia acogió ayer la presentación de la Copa Xunta de Galicia de Chave e Billarda que se va a celebrar este fin de semana en el Complexo Deportivo de A Senra. La cita está prevista para mañana y se estima una importante participación de jugadores en las diferentes categorías que estarán en juego.
Los duelos comenzarán a partir de las 16.30 horas, con la celebración de la final de la Copa de Billarda, mientras que la Copa División de Honra de Chave dará inicio una hora después aproximadamente.
En este encuentro participarán integrantes de los mejores equipos de los últimos años en la Federación Galega de Billarda e Chave. El Ans es uno de ellos, vencedor en la liga de 2024 y el actual campeón de Copa; así como el San Cristóbal, que ganó la Liga esta temporada. Además, la élite de la Chave estará presente en Ribadumia, donde participarán los cuatro mejores tiradores.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas