A Senra designa a los ganadores de la Copa Xunta

El Concello de Ribadumia acogió ayer la presentación de la Copa Xunta de Galicia de Chave e Billarda que se va a celebrar este fin de semana en el Complexo Deportivo de A Senra. La cita está prevista para mañana y se estima una importante participación de jugadores en las diferentes categorías que estarán en juego.

Los duelos comenzarán a partir de las 16.30 horas, con la celebración de la final de la Copa de Billarda, mientras que la Copa División de Honra de Chave dará inicio una hora después aproximadamente.

En este encuentro participarán integrantes de los mejores equipos de los últimos años en la Federación Galega de Billarda e Chave. El Ans es uno de ellos, vencedor en la liga de 2024 y el actual campeón de Copa; así como el San Cristóbal, que ganó la Liga esta temporada. Además, la élite de la Chave estará presente en Ribadumia, donde participarán los cuatro mejores tiradores.