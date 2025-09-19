El Cortegada contará con sus americanas la próxima semana

A falta de tan solo quince días para que comience la LF2, el Mariscos Antón Cortegada todavía no cuenta con la presencia de las tres jugadoras americanas que ha incorporado a la plantilla. El motivo no es otro que los problemas para sellar los visados de trabajo, algo que está dificultando que puedan incorporarse a la plantilla y compenetrarse al equipo que está formando Manu Santos. Tras múltiples papeleos, mails y gestiones, el club espera que dos de ellas, Christabel Ezumah y Damaris Rodríguez, ya han conseguido regularizar su situación y se espera que puedan presentarse en Vilagarcía entre el lunes y el martes. El responsable del club, José Gorgoso, aseguraba ayer que «estamos mirando los vuelos y esperamos solucionar esto lo antes posible para que puedan estar a disposición de Santos lo antes posible y entrar en la dinám9ica del equipo».

Más complejo resulta que Maira Horford pueda estar presente en Vilagarcía antes de finales de este mes, ya que su cita para el sellado del visado no será hasta el día 29,» trataremos de que pueda viajar en el mismo día pero sabemos que va a ser complicado, aunque creemos que estará para el primer encuentro de liga, aunque con muy poco tiempo de contacto con sus compañeras». Ese primer encuentro de liga será en el Sara Gómez de Vilagarcía ante el BF León. El equipo vilagarciano ya ha jugado esta temporada una competición oficial, la Copa Galicia, sin la participación de las jugadoras americanas. Las vilagarcianas se enfrentaron al Maristas en A Coruña, cayendo por 92-58, mientras que el segundo duelo, ante el Arxil en el Sara Gómez el pasado domingo, finalizó con triunfo por 69-53.