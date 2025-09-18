El Fontecarmoa saca los tableros a las calles

El Club Xadrez Fontecarmoa de Vilagarcía sacará mañana a la calle los tableros para promocionar y dar visibilidad a la práctica del ajedrez. Lo hará en la calle Castelao, una de las más céntricas de la ciudad durante toda la tarde. Esta propuesta del club se viene realizando todos los viernes del mes de septiembre y se mantendrá hasta finales del mismo, teniendo como colofón la organización del XXXI Memorial Adolfo Pedrido, que se celebrará en el Recinto Ferial de Fexdega el próximo día 27.

Desde la directiva del club valoran como muy positiva la acción de sacar sus tableros y la actividad a la calle, ya que la afluencia de interesados se multiplica con respecto a otras propuestas. La visibilidad es mucho mayor, la publicidad directa y el trato no puede ser más cercano, ya que a parte de aclarar consultas, confirmar sus grupos y horarios de clases, formalizar las fichas, los jugadores noveles pueden practicar con sus primeras partidas y tener un primer contacto con sus monitores. Además, los ya veteranos, pueden participar en breves torneos de partidas rápidas y cualquier ciudadano puede sentarse e intentar el reto de vencer a un federado.

El club llega a esta exhibición después de conseguir un oro en el Campeonato Femenino Sub-8 en el VII Torneo Concello de Santiago, por mediación de Sabela Cores Lois. El resultado, junto a los obtenidos por otros integrantes de los más pequeños del club viene a demostrar para sus responsables que «confirman una nueva generación de prometedores jóvenes jugadores en la entidad».