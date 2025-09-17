O Muíño revalida el título de la Liga Provincial

El Náutico O Muíño de Ribadumia revalidó el pasado fin de semana el título de campeón de la Liga Provincial en la prueba que se disputó en aguas de O Grove. Los de Ribadumia fueron el mejor equipo de la prueba lo que les garantizó hacerse con el título. Durante toda la temporada, que comenzó en Pontesampaio en el mes de mayo, el club no se ha bajado del podio de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Los de Ribadumia se impusieron en esta prueba al Cofradía de Pescadores de Portonovo y al Ría de Aldán, quedando a las puertas del podio el Náutico de Pontecesures (4º), el Piragüismo Cambados (6º) y el Breogán de O Grove (7º).